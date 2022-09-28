嘉義青創品牌「奮起福米餅」小七上架 擁3大有機原料

農委會農糧署與食品工業發展研究所共同籌辦「國產農糧常備食品評選活動」，從全國挑出18家食品業者、共19品項，來自嘉義的青創品牌奮起福米餅以「火龍果嘉薏仁米磚」獲選；執行長陳岱聲說，採用在地有機的白米、紅薏仁、火龍果，有著濃厚的嘉義溫度。

陳岱聲表示，研發時一直思考，如何將嘉義特色風味融入，感謝嘉義縣政府推動嘉義優鮮品牌，讓優質在地農特產品相互交流，進而採購，使用食材包括太保市農會的有機白米、朴子市農會的有機紅薏仁、水上鄉旺旺來火龍果園的有機火龍果。

陳岱聲也說，打造出有濃厚嘉義溫度的米餅，期待來讓家鄉更有趣、傳統米食更創新、讓環境更友善循環，期待在雙北地區200間7-11上架後，把嘉義溫度傳遞出去。