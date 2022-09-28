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嘉義青創品牌「奮起福米餅」小七上架 擁3大有機原料

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
奮起福米餅的「火龍果嘉薏仁米磚」獲選國產農糧常備食品，將於雙北地區的7-11上架，圖為執行長陳岱聲。圖／奮起福米餅提供
奮起福米餅的「火龍果嘉薏仁米磚」獲選國產農糧常備食品，將於雙北地區的7-11上架，圖為執行長陳岱聲。圖／奮起福米餅提供

農委會農糧署與食品工業發展研究所共同籌辦「國產農糧常備食品評選活動」，從全國挑出18家食品業者、共19品項，來自嘉義的青創品牌奮起福米餅以「火龍果嘉薏仁米磚」獲選；執行長陳岱聲說，採用在地有機的白米、紅薏仁、火龍果，有著濃厚的嘉義溫度。

陳岱聲表示，研發時一直思考，如何將嘉義特色風味融入，感謝嘉義縣政府推動嘉義優鮮品牌，讓優質在地農特產品相互交流，進而採購，使用食材包括太保市農會的有機白米、朴子市農會的有機紅薏仁、水上鄉旺旺來火龍果園的有機火龍果。

陳岱聲也說，打造出有濃厚嘉義溫度的米餅，期待來讓家鄉更有趣、傳統米食更創新、讓環境更友善循環，期待在雙北地區200間7-11上架後，把嘉義溫度傳遞出去。

「國產農糧常備食品評選活動」評選出全國18家食品業者，共19項以國產蔬菜、水果、雜糧為主要原料，開發出的主食、副食、湯品、甜品、飲料、休閒零食，此農糧常備食品訴求常溫耐保存、且食用便利，更具有營養機能，是防災防疫的日常儲備品，會在雙北地區7-11設獨立專區，首波21日上架，第2波主打暖冬系列，11月16日起販售，奮起福的火龍果嘉薏仁米磚也於第2波上架。

農委會農糧署與食品工業發展研究所共同籌辦「國產農糧常備食品評選活動」，挑出18家食品業者、共19品項。圖／奮起福米餅提供
農委會農糧署與食品工業發展研究所共同籌辦「國產農糧常備食品評選活動」，挑出18家食品業者、共19品項。圖／奮起福米餅提供
奮起福米餅的「火龍果嘉薏仁米磚」獲選國產農糧常備食品。圖／奮起福米餅提供
奮起福米餅的「火龍果嘉薏仁米磚」獲選國產農糧常備食品。圖／奮起福米餅提供
奮起福米餅的「火龍果嘉薏仁米磚」獲選國產農糧常備食品。圖／奮起福米餅提供
奮起福米餅的「火龍果嘉薏仁米磚」獲選國產農糧常備食品。圖／奮起福米餅提供

嘉義 7-11 農委會 農會

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