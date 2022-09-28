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台南後壁農會開辦「菁彩人生綠色照顧課程」 今天結訓

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南後壁農會開辦「菁彩人生綠色照顧課程」，今天結訓。圖／後壁農會提供
台南後壁農會開辦「菁彩人生綠色照顧課程」，今天結訓。圖／後壁農會提供

台南市後壁區農會開辦「菁彩人生綠色照顧站」，今年5到9月推出以「綠飲食、綠療育、綠照顧」為主軸，結合「綠藝術、綠飲食、綠栽培」的40節課程，今天辦結訓典禮，非常熱鬧。

結訓邀請後壁區長黃炳元、後壁農會理事長蕭麗姿、常務監事郭啓財、總幹事林怡歆頒發結業證書給綠照站班員；後壁農會感謝農委會推動「綠色照顧站推動計畫」，讓照顧站班員來學習多元課程，班員感謝農會用心安排課程，讓他們在上課中學習更多知識，生活更精彩。

林怡歆表示，蕭麗姿與郭啓財大力支持為社區長者辦理「綠色照顧站」，在菁寮辦理第一年綠照計畫，大獲好評，未來希望將農會菁寮閒置倉庫整修為「菁彩人生綠色照顧站」，期盼能讓長者有更舒適的空間上課。

林怡歆表示，也希望能向上級爭取經費，再增設第二個綠照站，服務更多社區長者，拓展至後壁區各據點辦理。

黃炳元指出，農村以高齡人口居多需要長照服務，感謝農會推出綠色照顧服務，在菁寮農會後方倉庫設立據點，提供健康諮詢、長者共餐及綠藝術、綠飲食、綠栽培等創新課程，讓班員體驗農業療癒，獲得妥善照顧。

台南後壁農會開辦「菁彩人生綠色照顧課程」，今天結訓。圖／後壁農會提供
台南後壁農會開辦「菁彩人生綠色照顧課程」，今天結訓。圖／後壁農會提供
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台南後壁農會開辦「菁彩人生綠色照顧課程」，今天結訓。圖／後壁農會提供

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