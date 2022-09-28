南市獲交通部補助2.66億增38輛電動公車 行駛藍、橘線

大台南電動公車直逼百輛！獲交通部電動公車「示範型計畫」審查通過同意補助38輛車，總補助金額達2.66億元，這也是台南市首批獲「示範型計畫」補助的電動公車，將行駛藍幹線、橘9、橘9-1、橘13等指標性路線，台南市電動公車總車輛數已達95輛，提供市民更優質的公車服務。

交通局長王銘德表示，本次獲審查通過同意補助的38輛電動公車，包括興南客運20輛，將配置於藍幹線，串聯台南市中心、安南、安定、西港及佳里等區，行經台南火車站、台南醫院等重要節點，是全市運量最高的黃金路線之一。

另漢程客運18輛，將配置於橘9、橘9-1及橘13等路線，聯絡麻豆、嘉義高鐵站、台南市區，可縱貫大台南，更是國內推動電動公車示範型計畫以來，首批行駛高快速公路的電動公車路線。

公共運輸處長吳俁之指出，本批電動公車預計採用「華德動能」的車輛，將於明年底前陸續交車。目前台南市共有42輛電動公車；已簽約打造中將於第4季交車的有15輛，本次再獲核定38輛後，總數已達95輛。另已提案47輛尚在補助審查程序中，如能全數上路，台南市電動公車數量將一舉破百輛。電動公車比例近3分之1，同時無障礙公車比例也將達到約7成，提供市民朋友低碳、綠能、高品質的公共運輸服務。

王銘德指出，電動公車「示範型計畫」是交通部自2020年起為了加速推動電動公車所提出的特別補助計畫，比一般計畫再加碼，每輛電動公車最高補助可達700萬元，但需嚴格審查車型性能、路線營運、充電設備等。本次台南市提案在眾多縣市的競爭下未經刪減，全數通過獲補助38輛車，共計2.66億元補助款，顯示市府和各客運業者合作推動電動公車的政策方向和規畫佈局，獲得中央高度認同。

王銘德說，市長黃偉哲帶領市府團隊打造低碳城市，更致力推動淨零碳排，交通局配合國家「2030年市區公車全面電動化」政策，自2020年起也不再補助業者購買柴油公車。