百年同船渡只羨鴛鴦不羨仙 台南百歲人瑞婚齡75年

台南市北區今年有3對鑽石婚模範夫妻受表揚，其中重興里100歲李德萍、96歲李趙淑敏夫婦，已結婚75年，是全市受表揚中婚齡最高的夫妻。區長李皇興表示，人生下半場仍有「老伴」可相互扶持、分享回憶是極幸福浪漫的事。

北區受表揚的鑽石模範夫妻為力行里仲躋雲、仲黃玉美；重興里李德萍、李趙淑敏；長勝里吳宗昌、吳王慧敏。區公所表示，100歲李德萍與96歲妻子李趙淑敏結婚75年，是今年全市受表揚婚齡最高的夫妻，他們於民國38年隨政府來台，於艱苦歲月不離不棄，結婚數十年以來相敬如賓、家庭和樂美滿，敦親睦鄰，深受鄰里讚譽。退休後長期擔任志工，並獲各單位表揚。

李德萍談起夫妻相處之道說，「爭吵難免，最重要是大家要互相忍讓、尊重，我讓你，你讓我。」夫妻倆相當注重子女的人格教育，並堅持身教重於言教，在耳濡目染下，子女們除孝順父母，並各有成功事業。

力行里的仲躋雲、仲黃玉美結縭62年，平日熱心公益，與妻子相處融洽，牽手一甲子，感情老而彌堅，兒孫滿堂令人稱羨。長勝里的吳宗昌、吳王慧敏育有2子2女，雖未同住，但每逢假日皆會回台南看望兩老，對兩老而言子女健康平安就是盡孝，兩老若有病痛，都由子女輪流陪診照顧侍親。力行里仲躋雲、仲黃玉美；重興里李德萍、李趙淑敏將代表北區接受市府表揚。

北區區長李皇興表示，「鳳凰于飛，翽翽其羽」說來簡單，實則不易，人生下半場仍有老伴可相互扶持、分享回憶是極幸福浪漫的事。今年受表揚的3對典範夫妻婚齡都逾60年，甚至最高75年，這麼長的時間裡彼此守護，令人傾羨嚮往，也值得嘉許祝賀。