快訊

50歲以上可打第4劑了 莫德納次世代疫苗10月3日第2階段開打

30多歲男確診未通報看診 發病5天後喉嚨痰多、呼吸道阻塞猝死

流感疫苗10月1日分兩階段開打 可與新冠疫苗同時接種

百年同船渡只羨鴛鴦不羨仙 台南百歲人瑞婚齡75年

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區重興里100歲李德萍、96歲李趙淑敏夫婦，已結婚75年，是全市受表揚鑽石模範父妻中婚齡最高的夫妻。圖／南市北區公所提供
台南市北區重興里100歲李德萍、96歲李趙淑敏夫婦，已結婚75年，是全市受表揚鑽石模範父妻中婚齡最高的夫妻。圖／南市北區公所提供

台南市北區今年有3對鑽石婚模範夫妻受表揚，其中重興里100歲李德萍、96歲李趙淑敏夫婦，已結婚75年，是全市受表揚中婚齡最高的夫妻。區長李皇興表示，人生下半場仍有「老伴」可相互扶持、分享回憶是極幸福浪漫的事。

北區受表揚的鑽石模範夫妻為力行里仲躋雲、仲黃玉美；重興里李德萍、李趙淑敏；長勝里吳宗昌、吳王慧敏。區公所表示，100歲李德萍與96歲妻子李趙淑敏結婚75年，是今年全市受表揚婚齡最高的夫妻，他們於民國38年隨政府來台，於艱苦歲月不離不棄，結婚數十年以來相敬如賓、家庭和樂美滿，敦親睦鄰，深受鄰里讚譽。退休後長期擔任志工，並獲各單位表揚。

李德萍談起夫妻相處之道說，「爭吵難免，最重要是大家要互相忍讓、尊重，我讓你，你讓我。」夫妻倆相當注重子女的人格教育，並堅持身教重於言教，在耳濡目染下，子女們除孝順父母，並各有成功事業。

力行里的仲躋雲、仲黃玉美結縭62年，平日熱心公益，與妻子相處融洽，牽手一甲子，感情老而彌堅，兒孫滿堂令人稱羨。長勝里的吳宗昌、吳王慧敏育有2子2女，雖未同住，但每逢假日皆會回台南看望兩老，對兩老而言子女健康平安就是盡孝，兩老若有病痛，都由子女輪流陪診照顧侍親。力行里仲躋雲、仲黃玉美；重興里李德萍、李趙淑敏將代表北區接受市府表揚。

北區區長李皇興表示，「鳳凰于飛，翽翽其羽」說來簡單，實則不易，人生下半場仍有老伴可相互扶持、分享回憶是極幸福浪漫的事。今年受表揚的3對典範夫妻婚齡都逾60年，甚至最高75年，這麼長的時間裡彼此守護，令人傾羨嚮往，也值得嘉許祝賀。

結婚 鑽石

延伸閱讀

侯友宜看板現身台南 藍議員憂選情找外援「母雞」加持

雙溪長輩開心過重陽 區長送上大紅包賀禮

貢寮區長送禮百歲人瑞 全在仁里里如長壽村

彰化人瑞養生唯一堅持 過度「惜福」未必健康

相關新聞

這神明夜巡為殉職員警做主？府城的「觀大駕」文化

今（2022）年農曆壬寅年八月初八（國曆9月3日）晚間4點30分，位於台南府城的全台首邑縣城隍廟，迎接睽違兩年盛大舉辦的「城隍夜巡」，台南市長黃偉哲還親臨扶轎起駕。

嘉義青創品牌「奮起福米餅」小七上架 擁3大有機原料

農委會農糧署與食品工業發展研究所共同籌辦「國產農糧常備食品評選活動」，從全國挑出18家食品業者、共19品項，來自嘉義的青...

南市獲交通部補助2.66億增38輛電動公車 行駛藍、橘線

大台南電動公車直逼百輛！獲交通部電動公車「示範型計畫」審查通過同意補助38輛車，總補助金額達2.66億元，這也是台南市首...

「齊天大聖雲遊太平」 國慶連假上太平雲梯看表演購物抽獎

嘉義縣梅山鄉太平社區經營太平雲梯5年，成為國內知名旅遊景點，迎光輝國慶，結合太平老街商圈發展協會，10月9、10日在太平...

媽媽和太太都是老師 黃偉哲貼文「我最聽老師的話」

今天教師節，台南市長黃偉哲上午9點28分在臉書貼文，「我最聽老師的話」，「因為我的媽媽和太太都是老師」。也祝福所有的老師...

嘉市最北社區照護據點 「不荖時光」結合教會今成立

嘉義市最北邊的社照據點。嘉市保康社福慈善基金會於荖藤里的民雄榮光堂，打造「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，已17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。