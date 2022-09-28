「齊天大聖雲遊太平」 國慶連假上太平雲梯看表演購物抽獎

嘉義縣梅山鄉太平社區經營太平雲梯5年，成為國內知名旅遊景點，迎光輝國慶，結合太平老街商圈發展協會，10月9、10日在太平老街及雲梯迎賓廣場，舉辦「齊天大聖‧雲遊太平-GO 好玩」活動，上午在縣府舉行宣傳表演。

「歡迎大家來到夢幻太平，美好太平！」太平村長兼社區理事長嚴清雅說，透過台灣戲曲學院藝術專業演員，邀請大家上太平雲梯觀看西遊記英雄孫悟空等，「以天為幕、以地為景」，在太平施展18般武藝。

帶大家感受過去2、30年代，山林農家四季風景、簡樸人際關係及山林生活樂趣辛苦，到太平老街品嘗傳統小吃美食、體驗購物樂趣。活動將在地文化串連表演藝術，結合縣府10月「振興計畫」商圈購物節，邀請大家來嘉消費，消費滿300元，就可以兌換1張摸彩券，最大獎有機會抽到價值500萬元輕豪宅。