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嘉市最北社區照護據點 「不荖時光」結合教會今成立

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市保康社福慈善基金會，於民雄榮光堂成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，今也進行蝶古巴特製做創意環保袋活動。記者林伯驊／攝影
嘉市保康社福慈善基金會，於民雄榮光堂成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，今也進行蝶古巴特製做創意環保袋活動。記者林伯驊／攝影

嘉義市最北邊的社照據點。嘉市保康社福慈善基金會於荖藤里的民雄榮光堂，打造「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，已17人參加，黃敏惠等人今天揭幕；市府表示，此為嘉市第39個社照據點，第40個為上周開幕的寶智大樓，明年預計再增5處。

荖藤里幅員遼闊，社照據點設在牛稠溪的北邊，嘉基長照服務發展中心副主任曾麗吟說，目前最大容納20人，里內人口聚集處例如大寶鎮、宏仁女中附近等，未來擬加強交通接駁，吸引更多長輩加入。

市長黃敏惠、嘉基醫院院長兼保康社會福利慈善事業基金會董事長姚維仁等人今揭幕，台電嘉義營業處也捐30包白米。

黃敏惠說，「讓長輩走出巷口，就有可去的好所在！」感謝榮光堂教會用心規畫，更感謝姚院長帶領醫療團隊做最堅強後盾，讓社區充滿健康、愛與幸福；姚維仁說，希望未來更多教會開放成為服務民眾的照顧關懷據點。

「不荖時光」由民雄榮光堂提供場地，周一至五上午8點半到下午3點半，提供關懷訪視、電話問安、諮詢及轉介服務、共餐服務、健康促進活動、預防及延緩失能失智等照護，今天揭幕後，也進行蝶古巴特製做創意環保袋活動。

龔姓阿嬤說，來到這裡以後，開始推掉牌局，參加健康促進課程，收穫很大；葉阿伯說，很喜歡專業健康講座，也喜歡到據點串門子、結交新朋友。

市府社會處表示，已成立的社區照顧關懷據點共40個，今年已達標，明年預計再增5個。

嘉市保康社福慈善基金會，於民雄榮光堂成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，今也進行蝶古巴特製做創意環保袋活動。記者林伯驊／攝影
嘉市保康社福慈善基金會，於民雄榮光堂成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，今也進行蝶古巴特製做創意環保袋活動。記者林伯驊／攝影
嘉市保康社福慈善基金會，於民雄榮光堂成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站。記者林伯驊／攝影
嘉市保康社福慈善基金會，於民雄榮光堂成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站。記者林伯驊／攝影
嘉市保康社福慈善基金會於荖藤里的民雄榮光堂，成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站。記者林伯驊／攝影
嘉市保康社福慈善基金會於荖藤里的民雄榮光堂，成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站。記者林伯驊／攝影
嘉市保康社福慈善基金會於荖藤里的民雄榮光堂，成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，市長黃敏惠（前排左二）等人今揭牌。記者林伯驊／攝影
嘉市保康社福慈善基金會於荖藤里的民雄榮光堂，成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，市長黃敏惠（前排左二）等人今揭牌。記者林伯驊／攝影
嘉市保康社福慈善基金會，於民雄榮光堂成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，市長黃敏惠（前排左四）等人今揭牌。記者林伯驊／攝影
嘉市保康社福慈善基金會，於民雄榮光堂成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，市長黃敏惠（前排左四）等人今揭牌。記者林伯驊／攝影
嘉市保康社福慈善基金會，於民雄榮光堂成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，市長黃敏惠（右二）等人今揭牌。記者林伯驊／攝影
嘉市保康社福慈善基金會，於民雄榮光堂成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，市長黃敏惠（右二）等人今揭牌。記者林伯驊／攝影
嘉市保康社福慈善基金會，於民雄榮光堂成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，市長黃敏惠（前排右）等人今揭牌。記者林伯驊／攝影
嘉市保康社福慈善基金會，於民雄榮光堂成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，市長黃敏惠（前排右）等人今揭牌。記者林伯驊／攝影
嘉市保康社福慈善基金會，於民雄榮光堂成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，市長黃敏惠（右二）等人今揭牌。記者林伯驊／攝影
嘉市保康社福慈善基金會，於民雄榮光堂成立「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，市長黃敏惠（右二）等人今揭牌。記者林伯驊／攝影

黃敏惠 嘉義 長照

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