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嘉義縣府贈送鄰長捷安特公務自行車 烙碼防竊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府鄰長公務自行車聯合致贈儀式，上午在縣府前草地舉行。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府鄰長公務自行車聯合致贈儀式，上午在縣府前草地舉行。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府鄰長公務自行車聯合致贈儀式，上午在縣府前草地舉行，第一批自行車300輛在草地一字排開，場面壯觀，提供鄰長服務村里民，執行公務使用，提供服務效能，提倡環保嘉園、綠能我嘉等低碳生活。

民政處說，贈送自行車是國際知名品牌捷安特，低跨點設計，方便鄰長騎乘，高碳鋼車架除終身保固，每台車上都獨立烙碼，以防偷竊，另配有LED警示燈，符合CNS366標準，兼顧安全與品質，外型美觀新潮，讓鄰長們「服務兼運動」，快樂平安地繼續為村里民服務，宣導綠能嘉園目標。

縣長翁章梁說，鄰長是最基層編制，身居第一線、無給職，是最辛苦和最需要熱誠的工作，扮鄉鎮市公所、村里長好助手，也是協助政府和民眾溝通上重要角色。

鄰長在第一線關懷村里民，反映民意，家戶傳單、鼓勵疫苗注射、選舉通知和防疫工作等，都需要鄰長服務，全縣預計送出18鄉鎮市357個村里，共5400台鄰長公務自行車。

嘉義縣政府鄰長公務自行車聯合致贈儀式，上午在縣府前草地舉行。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府鄰長公務自行車聯合致贈儀式，上午在縣府前草地舉行。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府鄰長公務自行車聯合致贈儀式，上午在縣府前草地舉行。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府鄰長公務自行車聯合致贈儀式，上午在縣府前草地舉行。圖／嘉縣府提供

自行車 偷竊

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