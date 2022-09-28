翻轉台南生不如死 基進：歡喜生、快樂養、青年好安家

台灣基進台南黨部針對少子化危機、房價高漲，今天偕同前立委陳昭南誓言要「翻轉台南生不如死」，黨部主委、東區市議員參選人李宗霖表示，5名市議員參選人提出一系列聯合政見，力求讓台南可以「歡喜生，快樂養，青年好安家」。

陳昭南說，自己為什麼出來挺基進，因為看到基進參選人提出來的政見好，他批市府，內政部推社宅已好多年，至今台南連一棟都沒蓋好，希望政府多給優惠，讓年輕人好安家。

李宗霖說，台南面臨最嚴重的少子化危機，人口成長呈斷崖式崩落，雖然這是全台性問題，但台南在比率上特別嚴重，因此主張，除了不斷加碼生育津貼，政府應系統性支持生產養育，把照顧當做公共財，讓生產養育最花錢、最耗時、最費力的階段，由政府和社會協助承擔。

南區安平市議員參選人陳嘉伶認為，政府應該提供基本的產後照護，協助新生兒家庭迅速適應並就緒。她強調，新生兒家庭在產後馬上要面臨大量開支，主張政府應該提供基本的產後照護，協助新生兒家庭迅速適應，也讓父母的懷孕壓力、生產壓力，以及產後生活壓力，能夠得到適度紓解。

安南區市議員參選人王明彥表示，目前準公共化托嬰中心的評鑑和監督尚未真正落實，而公幼也沒有跟上市民生活型態，經常有選民抱怨上下課時間無法搭配雙薪家庭的上下班作息，市府必須根據新生兒數量評估增建公托機構，公幼也應該增加寒暑假課程及放學後的照顧班，以符合雙薪家庭需求，確實實踐０至６歲國家養的政策。

陳嘉伶表示，居住是基本人權，政府必須給予保障，社宅租金也必須「擺脫市價標準」，以家戶收入來衡量。她說，台灣基進未來進入議會後一定會落實主張，翻轉台南「生不如死」的困境。