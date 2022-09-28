快訊

「高虹安事件猶如張鐵生翻版」學者嘆台版文革傷知識份子尊嚴

俄軍丟下T-90M戰車落跑 洩反導彈機密 西方如獲至寶

恭喜！韋禮安宣布和圈外女友結婚 「一起幸福地繼續前進」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林肉品市場整建 張麗善：沒有中央關愛眼神也會做

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣肉品市場理事長黃加安說明，現有肉品市場已使用44年，設備、動線規畫需更新。記者黃于凡／攝影
雲林縣肉品市場理事長黃加安說明，現有肉品市場已使用44年，設備、動線規畫需更新。記者黃于凡／攝影

雲林是養豬大縣，每天拍賣豬隻逾2500頭，占全台1成，也是公營市場屠宰量前3名，但成立至今已44年，廠區設施、設備老化，也缺乏整體冷鏈物流規畫，將斥資12.9億元整建，預計民國113年2月竣工，縣長張麗善今參加開工動土典禮時說，即便沒有中央關愛眼神，也會堅持做該做的事，將打造全台最早重建的肉品市場。

肉品市場理事長黃加安說，放眼全台屠宰廠區，設備多已老化缺乏更新，尤其雲林肉品市場只有單一出入口，無法區隔乾淨車輛、污染車輛，為打造符合食品衛生安全的屠宰及冷鏈物流園區，將重新整建，未來會改善為雙向出入口，並建置牛羊屠宰線、現代化屠宰線、冷鏈倉儲、拍賣場等。

張麗善說，雲林有1200養豬戶，每天供應全台逾2500頭豬隻，是公營市場毛豬屠宰量前3名。雖然沒有中央的關愛眼神，仍會堅持做好該做的事情，完成全國最早推動市場重建的肉品市場，打造安全衛生環境，也精進人道屠宰設備，面對口蹄疫解禁，雲林已做好外銷國外、永續經營的決心。

黃加安表示，為維護肉品市場營運，整建工程將分為一、二期，目前規畫第一期整建，總經費12.9億元，包括市場自籌10.2億元，中央補助2.76億元，將用於土建工程8.9億元、屠宰設備4億元，今年10月招標，112年1月初開工，113年2月中可竣工。

黃加安也說，未來會以國際食品衛生安全標準優化屠宰流程，也會建置冷鏈園區凍存屠體，讓消費者用更便宜的價格購買到安全產品；值得一提的是，雲林肉品市場將在入口打造全新公園意象，顛覆大家對傳統肉品市場印象，也歡迎大家入內參觀豬隻拍賣。

雲林縣長張麗善（左四）今參加雲林縣肉品市場整建工程開工動土典禮。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左四）今參加雲林縣肉品市場整建工程開工動土典禮。記者黃于凡／攝影
雲林縣肉品市場斥資12.9億元整建，今舉辦開工動土典禮。記者黃于凡／攝影
雲林縣肉品市場斥資12.9億元整建，今舉辦開工動土典禮。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左三）今出席雲林縣肉品市場整建開工動土典禮。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左三）今出席雲林縣肉品市場整建開工動土典禮。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今參加雲林縣肉品市場整建工程開工動土典禮。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今參加雲林縣肉品市場整建工程開工動土典禮。記者黃于凡／攝影
雲林縣肉品市場理事長黃加安說明，將打造符合食品衛生安全的屠宰及冷鐽物流園區。記者黃于凡／攝影
雲林縣肉品市場理事長黃加安說明，將打造符合食品衛生安全的屠宰及冷鐽物流園區。記者黃于凡／攝影
雲林縣肉品市場整建工程動土典禮，舉辦美食嘉年華吸引上百民眾參加。記者黃于凡／攝影
雲林縣肉品市場整建工程動土典禮，舉辦美食嘉年華吸引上百民眾參加。記者黃于凡／攝影

雲林 張麗善

延伸閱讀

雲林9師獲師鐸獎 他們用教育證明「偏鄉也很行」

善心人士捐地120坪 雲林斗南靖興社區活動中心揭牌啟用

遭控農地變競總…民進黨反質疑青埔宮違建 張麗善這樣說

「張姐」LINE關心縣民 張麗善駁假帳號證實遭冒用

相關新聞

價格回升 嘉義蕉農盼去化落空

香蕉價格崩跌，農委會上周在屏東以每公斤5元收購次級品，啟動去化機制，嘉義縣政府、蕉農向農委會反映，希望啟動去化。農糧署南...

雲林縣這區議員選舉18搶10極激烈 文旦農參戰為消世代隔閡

雲林縣議員選舉六個選區有69人登記參選，將選出43席，其中第一選區（斗六市、莿桐及林內鄉）18搶10，選情極為激烈，不過...

「齊天大聖雲遊太平」 國慶連假上太平雲梯看表演購物抽獎

嘉義縣梅山鄉太平社區經營太平雲梯5年，成為國內知名旅遊景點，迎光輝國慶，結合太平老街商圈發展協會，10月9、10日在太平...

媽媽和太太都是老師 黃偉哲貼文「我最聽老師的話」

今天教師節，台南市長黃偉哲上午9點28分在臉書貼文，「我最聽老師的話」，「因為我的媽媽和太太都是老師」。也祝福所有的老師...

嘉市最北社區照護據點 「不荖時光」結合教會今成立

嘉義市最北邊的社照據點。嘉市保康社福慈善基金會於荖藤里的民雄榮光堂，打造「不荖時光」社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，已17...

翻轉台南生不如死 基進：歡喜生、快樂養、青年好安家

台灣基進台南黨部針對少子化危機、房價高漲，今天偕同前立委陳昭南誓言要「翻轉台南生不如死」，黨部主委、東區市議員參選人李宗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。