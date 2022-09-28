雲林肉品市場整建 張麗善：沒有中央關愛眼神也會做

雲林是養豬大縣，每天拍賣豬隻逾2500頭，占全台1成，也是公營市場屠宰量前3名，但成立至今已44年，廠區設施、設備老化，也缺乏整體冷鏈物流規畫，將斥資12.9億元整建，預計民國113年2月竣工，縣長張麗善今參加開工動土典禮時說，即便沒有中央關愛眼神，也會堅持做該做的事，將打造全台最早重建的肉品市場。

肉品市場理事長黃加安說，放眼全台屠宰廠區，設備多已老化缺乏更新，尤其雲林肉品市場只有單一出入口，無法區隔乾淨車輛、污染車輛，為打造符合食品衛生安全的屠宰及冷鏈物流園區，將重新整建，未來會改善為雙向出入口，並建置牛羊屠宰線、現代化屠宰線、冷鏈倉儲、拍賣場等。

張麗善說，雲林有1200養豬戶，每天供應全台逾2500頭豬隻，是公營市場毛豬屠宰量前3名。雖然沒有中央的關愛眼神，仍會堅持做好該做的事情，完成全國最早推動市場重建的肉品市場，打造安全衛生環境，也精進人道屠宰設備，面對口蹄疫解禁，雲林已做好外銷國外、永續經營的決心。

黃加安表示，為維護肉品市場營運，整建工程將分為一、二期，目前規畫第一期整建，總經費12.9億元，包括市場自籌10.2億元，中央補助2.76億元，將用於土建工程8.9億元、屠宰設備4億元，今年10月招標，112年1月初開工，113年2月中可竣工。