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教師節文昌國小文昌祠祀禮祭孔大典 翁章梁贈學童智慧糕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今天教師節，嘉義縣各界紀念至聖先師孔子2572周年誕辰釋奠典禮，清晨在新港鄉文昌國小舉行，場面莊嚴隆重。圖／嘉縣府提供
今天教師節，嘉義縣各界紀念至聖先師孔子2572周年誕辰釋奠典禮，清晨在新港鄉文昌國小舉行，場面莊嚴隆重。圖／嘉縣府提供

今天教師節，嘉義縣各界紀念至聖先師孔子2572周年誕辰釋奠典禮，清晨在新港鄉文昌國小舉行，場面莊嚴隆重，文昌國小是國內校園唯一設文昌祠學校，文昌祠供奉至聖先師神位，推崇儒學仁義忠恕思想，發揚尊師重道精神。

釋奠大典由縣長翁章梁擔任正獻官，各界代表陪祭官，鼓初嚴、鼓再嚴、鼓三嚴後，新港國中學生擔任禮生、文昌國小學生擔任佾生、樂生，依序進行迎神、上香、奠帛爵、行初獻禮、恭讀祝文、分獻禮、終獻禮、送神等古禮，最後完成燒祝帛的「望燎」儀式。

釋奠典禮結束後，小朋友拔智慧毛(智慧筆)，翁章梁和貴賓分贈學童智慧糕，有分享智慧，遇事不驚，臨危不亂，果敢決行，道不偏，理自然應運而生的意涵。

翁章梁說，文昌國小是清道光2年笨新南港蘭社、道光15年設立登雲書院舊址，當時王得祿將軍倡議及地方仕紳樂捐、興建登雲書院和文昌祠，供奉孔子牌位，至聖先師香火與教澤流傳鄉里至今。

文昌祠1904、1906年2次大地震震毀，地方熱心人士集資重建，並將「文昌祠」及所屬「學田」捐贈文昌國小，才有現今文昌恢弘與壯大。文昌校長賴英杰說，校訂課程以登雲書院及孔子儒家思想為主軸，發展「樂於學、游於藝、迎向科技新生活文雅四季特色課程，除祭孔典禮，搭配敬師月讓學生完成九宮格敬師任務。

敬師月重頭戲「擲筊活動」，由擲最多筊班級帶走供品「牛豬羊」，為得到至聖先師青睞與賞識，小朋友恭敬誠心下跪、叩頭默念，在歡呼聲中班級贏得供品，小朋友獲得啟發，尊師重道深植學童心中。

今天教師節，嘉義縣各界紀念至聖先師孔子2572周年誕辰釋奠典禮，清晨在新港鄉文昌國小舉行，場面莊嚴隆重。圖／嘉縣府提供
今天教師節，嘉義縣各界紀念至聖先師孔子2572周年誕辰釋奠典禮，清晨在新港鄉文昌國小舉行，場面莊嚴隆重。圖／嘉縣府提供
今天教師節，嘉義縣各界紀念至聖先師孔子2572周年誕辰釋奠典禮，清晨在新港鄉文昌國小舉行，縣長翁章梁擔任正獻官，贈學童智慧糕。圖／嘉縣府提供
今天教師節，嘉義縣各界紀念至聖先師孔子2572周年誕辰釋奠典禮，清晨在新港鄉文昌國小舉行，縣長翁章梁擔任正獻官，贈學童智慧糕。圖／嘉縣府提供
今天教師節，嘉義縣各界紀念至聖先師孔子2572周年誕辰釋奠典禮，清晨在新港鄉文昌國小舉行，場面莊嚴隆重。圖／嘉縣府提供
今天教師節，嘉義縣各界紀念至聖先師孔子2572周年誕辰釋奠典禮，清晨在新港鄉文昌國小舉行，場面莊嚴隆重。圖／嘉縣府提供
今天教師節，嘉義縣各界紀念至聖先師孔子2572周年誕辰釋奠典禮，清晨在新港鄉文昌國小舉行，場面莊嚴隆重。圖／嘉縣府提供
今天教師節，嘉義縣各界紀念至聖先師孔子2572周年誕辰釋奠典禮，清晨在新港鄉文昌國小舉行，場面莊嚴隆重。圖／嘉縣府提供
今天教師節，嘉義縣各界紀念至聖先師孔子2572周年誕辰釋奠典禮，清晨在新港鄉文昌國小舉行，縣長翁章梁擔任正獻官，場面莊嚴隆重。圖／嘉縣府提供
今天教師節，嘉義縣各界紀念至聖先師孔子2572周年誕辰釋奠典禮，清晨在新港鄉文昌國小舉行，縣長翁章梁擔任正獻官，場面莊嚴隆重。圖／嘉縣府提供

翁章梁 孔子

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