台南5樓以下公寓增設無障礙電梯補助「免費到府評估」

早期傳統5層以下公寓住宅，法規並無強制要求設置電梯；因應高齡化社會長輩上下樓行動上的方便，南市政府針對5層以下公寓住宅，如欲增設住戶共用無障礙電梯，除補助總工程費45%外，進一步推出「免費到府評估」的服務。

工務局表示，隨著高齡化社會到來，若居住有樓層的公寓，家中長輩上下樓梯儼然成為生活中很大的不便，尤其住家是未安裝電梯的傳統5層以下公寓住宅。為此，市府針對五層以下公寓住宅，如欲增設住戶共用的無障礙電梯，可補助總工程費45%，上限可達216萬元。

如果民眾對於自己居住的社區能不能裝設無障礙電梯有疑問，工務局推出登記免費到府評估的服務。

只要是民國101年11月30日以前取得建造執照的5層以下公寓住宅，想要增設住戶共用的無障礙電梯，即可由社區主委或推派代表向市府申請補助。工務局委託社團法人台南市建築師公會提供免費到府評估的服務；只要房屋符合上述條件，即可來電向工務局使用管理科(06-2991111#8666) 登記辦理。