聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南5樓以下公寓增設無障礙電梯補助「免費到府評估」
早期傳統5層以下公寓住宅，法規並無強制要求設置電梯；因應高齡化社會長輩上下樓行動上的方便，南市政府針對5層以下公寓住宅，如欲增設住戶共用無障礙電梯，除補助總工程費45%外，進一步推出「免費到府評估」的服務。
工務局表示，隨著高齡化社會到來，若居住有樓層的公寓，家中長輩上下樓梯儼然成為生活中很大的不便，尤其住家是未安裝電梯的傳統5層以下公寓住宅。為此，市府針對五層以下公寓住宅，如欲增設住戶共用的無障礙電梯，可補助總工程費45%，上限可達216萬元。
如果民眾對於自己居住的社區能不能裝設無障礙電梯有疑問，工務局推出登記免費到府評估的服務。
只要是民國101年11月30日以前取得建造執照的5層以下公寓住宅，想要增設住戶共用的無障礙電梯，即可由社區主委或推派代表向市府申請補助。工務局委託社團法人台南市建築師公會提供免費到府評估的服務；只要房屋符合上述條件，即可來電向工務局使用管理科(06-2991111#8666) 登記辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言