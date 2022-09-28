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台南5樓以下公寓增設無障礙電梯補助「免費到府評估」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市5樓以下公寓住宅增設無障礙電梯申請補助，可以「免費到府評估」。圖／工務局提供
台南市5樓以下公寓住宅增設無障礙電梯申請補助，可以「免費到府評估」。圖／工務局提供

早期傳統5層以下公寓住宅，法規並無強制要求設置電梯；因應高齡化社會長輩上下樓行動上的方便，南市政府針對5層以下公寓住宅，如欲增設住戶共用無障礙電梯，除補助總工程費45%外，進一步推出「免費到府評估」的服務。

工務局表示，隨著高齡化社會到來，若居住有樓層的公寓，家中長輩上下樓梯儼然成為生活中很大的不便，尤其住家是未安裝電梯的傳統5層以下公寓住宅。為此，市府針對五層以下公寓住宅，如欲增設住戶共用的無障礙電梯，可補助總工程費45%，上限可達216萬元。

如果民眾對於自己居住的社區能不能裝設無障礙電梯有疑問，工務局推出登記免費到府評估的服務。

只要是民國101年11月30日以前取得建造執照的5層以下公寓住宅，想要增設住戶共用的無障礙電梯，即可由社區主委或推派代表向市府申請補助。工務局委託社團法人台南市建築師公會提供免費到府評估的服務；只要房屋符合上述條件，即可來電向工務局使用管理科(06-2991111#8666) 登記辦理。

電梯 高齡化 台南

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