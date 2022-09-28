農機展周末嘉義縣治登場 避免草地火燒車 停車場有規畫
迎接光輝十月在嘉首場大型活動，2022第16屆台灣國際農業機械暨資材展，周末在嘉義縣治太保市原台灣燈會會場盛大舉行，共規畫6大展區，智慧農業展示區是特色亮點，為避免雲林農機展發生25輛停放草地火燒車意外事件 ，規畫停車場都在原燈會會場的水泥地面。
縣府農業處說，第16屆台灣國際農業機械暨資材展，由台灣農機公會同業公會與嘉縣府共同舉辦，展出地點位在縣府前廣場對面。共規畫六大展區：多元農機展示區；智能農機展示區；創新農機展示區；智慧農業展示區；農特產品展示區；美食區。
與落幕的雲林農機暨資材展不同的特色亮點，除目前國內外新研發、新型及專業機種展示，更以智慧農業為主軸。台灣農機工業同業公會邀請相關院校、試驗改良單位、國內、外農機械資材廠商參加。
展示省工、省力農業機械與自動化設備，推廣農業現代化、科技化及機械化。有別以往是，嘉縣府規畫智慧農業展示區，呈現嘉縣推動智慧農業策略及成果，特別與嘉縣智慧農業跨域整合平台輔導農、漁、畜經營者及智農技術業者共同布展，將設備結合生產場域，模擬生產基地應用情境，是台灣展出首例。
台灣國際農業機械暨資材展，活動展出時間10月1日至3日，為期3天，縣府在博愛路東側規畫兩處停車場，規畫汽車停車位5047格，無障礙車位200格，另在信義一路北側規畫大客車停車位50格。
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