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王美惠再獲公督盟評鑑優秀立委 曝提案4大內容
公民監督國會聯盟今天公布立法院第10屆第5會期評鑑結果，共24名立委評為優秀，立委王美惠再獲優秀，她表示，當選以來，立院開會一定每天嘉義、台北通勤，並全勤出席每場會議，認真準備每場質詢、仔細審查每項法案及預算，傍晚再返回嘉義服務，「做一個人民的立委」。
王美惠表示，能擔任立委是鄉親的託付，日後必定全力以赴，絕不枉費人民的信賴，也再次感謝公督盟提供平台，讓人民看見立委們的問政成績。
王美惠指出，在第5會期中，她提出的陽光公益法案，主要分為4個部分，第1，鑒於城中城大火釀成之悲劇，除要求中央主管機關內政部加速盤點全國老舊建築，並修正「公寓大廈管理條例」及「消防法」，針對有公安危險疑慮的公寓大廈強制限期成立管理委員會，讓民眾有基本的安全與居住保障。
第2，保護我國國家核心關鍵技術，修正「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，嚴防陸資從事違法經營活動或繞道第三地、藉人頭來台挖角我高科技人才。
第3，共同提案修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，提高事務補助費每月五萬元，讓村里長有更多資源，做基層服務的堅強後盾。王美惠說，3項法案已順利完成三讀程序。
王美惠也說，還有第4點， 針對近來房價居高不下，修正「平均地權條例」，嚴懲投機客及炒作行為，讓住宅真正成為民眾安居所需，落實居住正義。
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