快訊

【即時短評】3段音檔引爆憲政危機 總統級醜聞誰拆彈？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全民運動會聖火環台傳遞 晚間返抵嘉義縣

中央社／ 嘉義縣27日電
111年全民運動會將於10月8日至13日在嘉義縣舉行，聖火環台傳遞27日晚間返抵嘉義縣，嘉義縣府同仁列隊歡迎，（嘉義縣政府提供）中央社
111年全民運動會將於10月8日至13日在嘉義縣舉行，聖火環台傳遞27日晚間返抵嘉義縣，嘉義縣府同仁列隊歡迎，（嘉義縣政府提供）中央社

111年全民運動會10月8日至13日在嘉縣舉行，9月9日從阿里山引燃聖火環台開跑，經國境之南屏東、國境之北基隆，今晚回到嘉縣，聖火暫駐縣府大廳，之後將在縣內18鄉鎮市持續傳遞。

嘉義縣長翁章梁、教育處長李美華、體育會理事長羅信富及熱情民眾今晚在嘉義縣府迎接全民運動會聖火隊選手，感謝他們繞行全台；迎接儀式由全民運動會吉祥物「Q寶」以動感舞蹈開場，接著由翁章梁及縣府同仁列隊歡迎，並將聖火暫駐縣府大廳。

翁章梁接受媒體聯訪表示，此次聖火環台傳遞比照「奧林匹克火炬傳遞方式」，1人執主火、6人執副火，歷經10多天環台行程，跑至連江縣、金門縣及澎湖縣與國境之南屏東、國境之北基隆於今晚抵達嘉義。

翁章梁說，9月30日起聖火將在嘉義縣18鄉鎮市持續傳遞，至全民運開幕，並於10月4日晚間7時在縣政府前廣場進行「點亮聖火台暨裝置藝術」點燈活動，歡迎全國遊客在全民運期間一起來嘉義深度漫遊。

李美華指出，聖火環台的行程讓民眾更加認識嘉義縣，除了將嘉義縣民身分證字母Q融入賽會標誌外，也在各地方介紹嘉義縣美食，如阿里山的咖啡、茶、野生愛玉及龍眼蜂蜜等，來嘉義不僅能看比賽，還能觀光、品嘗美食。

嘉義 聖火 翁章梁

延伸閱讀

嘉義縣教師節表揚大會 翁章梁表揚2位校長教師師鐸獎

太保議員選戰 英蘇系聯手拉抬陳主明、黃榮利賴清德同框

嘉縣全民運聖火傳到基隆 翁章梁林右昌推「嘉基美食」

這些人瑞過得好幸福 翁章梁探訪贈重陽禮金

相關新聞

全民運動會聖火環台傳遞 晚間返抵嘉義縣

111年全民運動會10月8日至13日在嘉縣舉行，9月9日從阿里山引燃聖火環台開跑，經國境之南屏東、國境之北基隆，今晚回到...

王美惠再獲公督盟評鑑優秀立委 曝提案4大內容

公民監督國會聯盟今天公布立法院第10屆第5會期評鑑結果，共24名立委評為優秀，立委王美惠再獲優秀，她表示，當選以來，立院...

最美果菜市場！南市新化果菜市場開幕就轟動湧5.6萬人

台南市新化果菜市場如期在今年9月16日試營運，151位攤商開始進行農產議價交易。南市府農業局今天專案報告指出，從9月16...

台南消防人員參加全國車禍救援挑戰賽 榮獲優勝隊伍

台南市消防人員參加消防署主辦的全國車禍救援挑戰賽，在消防機關組榮獲優勝隊伍佳績，今天下午4點多在台南市市政會議中，由副市...

GoShare共享機車麥寮設站？ 雲林縣府要先評估這件事

雲林縣人口僅麥寮鄉正成長，因社會福利佳、就業機會多，吸引遷居。縣議員許志豪今天質詢指GoShare共享機車已在虎尾、斗南...

賴清德受邀南科考古館看展 讚嘆澳、台原住民時裝設計

南科考古館展出「第一浪潮：當代澳洲與臺灣原住民時裝藝術展」進入尾聲，副總統賴清德今受邀前往參觀，主辦單位說，展期將至9月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。