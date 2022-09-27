聽新聞
test
0:00 / 0:00
最美果菜市場！南市新化果菜市場開幕就轟動湧5.6萬人
台南市新化果菜市場如期在今年9月16日試營運，151位攤商開始進行農產議價交易。南市府農業局今天專案報告指出，從9月16日試營運至今，累計湧入5.6萬人次，單日車流量最高達到3千輛，副市長戴謙指示必須做好停車與卸貨規畫，假日或尖峰時段可規畫備援停車場。
農業局表示，試營運第一個周末場內外交通狀況良好，尖峰時段上午9點30分至12點，大車停車位近全滿，且周末進場觀光客增加，尖峰時段汽車停車位負載達9成，據統計，首3日湧入近2萬人潮、進出車輛逾6千車次。
戴謙也指出，在正式開幕前，請做好周遭綠美化與屋頂植栽區的優化，並請在今年底前完成電子化拍賣系統，確保交易資訊透明公開，即時更新市場價格，穩定農民的收益。
戴謙也感謝國防部對於虎踞營區新闢停車場工程的協助，供新化場攤商大貨車停放，緩解場內停車位需求。
新化果菜市場基地面積8公頃，2017年9月取得開發許可、2019年2月遷建工程開工、2021年10月完工、2022年3月驗收完成，同年9月16日試營運。攤商格位計有零批場162格、飲食區15攤；場內車輛動線採客貨分流，2進1出；停車場區汽車位341席、機車位383席、大型裝卸車位49席、大客車位6席。遊客意見回饋：人多不顯擁擠、東西種類多品質好、停車方便大量採購也不是問題。
農業局指出，場域AIOT服務監測建置，包括整合場地資訊（軟體），包含人員進出、停車計費、貨車進出過磅（硬體）及冷藏庫用電等相關資訊，建構數據統計分析，提升整體營運效率；預計今年11月底前建置完成。
電子化拍賣系統服務建置，預計今年12月底前建置完成。基礎拍賣資訊系統(軟體)建置，包含伺服器、網路架構、資安防護等，結合電子看板、手持拍賣器(硬體)設備，使交易資訊透明公開化、穩定農民收益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言