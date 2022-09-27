創意慶教師節 嘉市這國小做海洋海報 有國中草皮變賀卡
明天教師節，嘉義市精忠國小讓學生挑選台灣周邊海域32種鯨豚，張貼在手繪的汪洋大海背景，每班設計出專屬的慶祝海報，全校上午一次展示14張，展現對老師的感恩；另，玉山國中的技工蘇峰生，運用割草技巧，將操場草皮寫出「敬老師，玉中辛苦了」字樣，成另類創意賀卡。
精忠國小指出，教師節慶祝融入聯合國永續發展目標，以「師恩深似海」為主題，闡述老師的愛就像大海一樣，而孩子就像鯨魚與海豚，可以快樂悠游於其中，師生合力製作海報，附上小卡，結合成獨一無二的「海洋與鯨豚」教師節大卡片。
精忠國小學務主任高淑娟說，卡片象徵老師對學生寬廣浩瀚的愛，讓孩子就像海豚與鯨魚一般，可以在大海裡恣意遨游成長，又受到無限的保護與照顧；教務主任蔡長陵說，作品之後展於國際海洋走廊，配合資訊課VR頭盔，就能身歷其境進入海洋世界，認識不同的鯨豚生態；家長會葉妙如說，挑小農有機栽種的康福茶與堅果禮盒送老師，希望能對環境永續付出心力。
精忠國小今晨會時，小學部加幼兒園一起展示14張慶祝海報，大聲說出祝福小卡裡對老師的感恩之愛，校長楊勛凱帶領唱金曲歌王陳建年的我的海洋；楊勛凱說，老師對學生，就像友善可愛的鯨豚徜徉在大海的懷抱裡，慶祝活動也結合永續發展目標第13項「氣候行動」與第14項「海洋生態」，賦予更大意涵。
玉山國中的操場草皮，透過割草技巧，寫出「928敬老師，玉中辛苦了」，輔導主任楊文華在臉書貼文說，草地大師蘇峰生又出手了，每年這個時候，總不忘為最辛苦的老師帶來祝福，也讓孩子知道這是一個感恩的季節，更重要是讓孩子暸解藝術與美，是每個人可以去感受與創造的。
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