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GoShare共享機車麥寮設站？ 雲林縣府要先評估這件事

聯合報／ 記者陳苡葳蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣在虎尾、斗南、斗六等市鎮導入GoShare共享機車已2年，營運至今達12萬5602次總旅次。記者陳苡葳／攝影
雲林縣在虎尾、斗南、斗六等市鎮導入GoShare共享機車已2年，營運至今達12萬5602次總旅次。記者陳苡葳／攝影

雲林縣人口僅麥寮鄉正成長，因社會福利佳、就業機會多，吸引遷居。縣議員許志豪今天質詢指GoShare共享機車已在虎尾、斗南、斗六設站2年，麥寮應朝都市化思維也設站，串連鄉內交通樞紐及熱門景點；縣府指出，第1階段以主要交通站點及大學學區周邊優先設置，第2階段會納入考慮、研擬可行性。

縣府環保局表示，目前GoShare移動共享服務在斗六、斗南及虎尾等3市鎮人口密集區，投放130輛電動機車，串接縣內3所科技大學及主要交通樞紐與熱門景點，提供24小時全天候隨借隨還服務，營運至今總旅次達12萬5602次，減少2萬2542.38公升汽油使用，也減少5種汙染物產生。

許志豪指出，近年麥寮鄉產業發展快速，定居人口持續成長，但目前鄉內大眾運輸普及率低，年節返鄉的鄉民很多，對家中沒有多餘車輛使用者確實不便，應導入GoShare共享機車，增加往返市區、郊區的公共交通便利性。

一位從台中市嫁到麥寮的葉姓媽媽說，GoShare電動機車或U-bike是一個城市的現代化象徵，但若實際使用上恐怕得好好考慮，尤其鄉下地方人口老化，家家戶戶幾乎都有單車或機車，已是主流交通工具，加上悠遊卡仍不普遍，長者也不太會用，設置立意良好，但如使用率不好，恐只會淪為「都市化」的擺設而已。

張姓民眾樂見引進共享運具，對觀光客而言也是旅遊利器。不過吳姓鄉民認為，從目前營運經驗來看，沒有固定停車空間，建議先試營運，觀察使用頻率和密集地點，再增減市區或郊區的車輛布建數。

環保局副局長黃富義表示，設站是依直轄市短程移動距離約20分鐘以內作為設置範圍依據，目前以縣內車站、轉乘率高的市鎮為主，考量騎乘者使用模式、距離太過長程等因素，直接設站可能影響業者設站意願，將會評估該鄉對租用載具的消費行為模式，納入下一階段可行性計畫。

斗六 電動機車 議員

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