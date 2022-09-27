賴清德受邀南科考古館看展 讚嘆澳、台原住民時裝設計

南科考古館展出「第一浪潮：當代澳洲與臺灣原住民時裝藝術展」進入尾聲，副總統賴清德今受邀前往參觀，主辦單位說，展期將至9月30日止，遊客可把握最後幾天時間前往觀展。

賴清德今在澳洲駐台辦事處露珍怡代表邀請觀展，市府則由副市長趙卿惠代表市長黃偉哲，在原住民族事務委員會白惠蘭主委陪同下共襄盛舉。

賴清德說，欽佩露珍怡代表對台灣深厚情誼，及推動兩國原住民文化藝術的努力；他認為將原住民的文化藝術元素，與時裝結合，成為動態的展出，可說是對原住民文化的轉型正義。

賴指出，台灣原民會也積極投入，參與了澳洲、紐西蘭及加拿大共同聚焦於原住民的文化藝術及經貿投資，屬於國際創舉；他同時也藉機邀請大家前往左鎮化石園區參觀在菜寮溪出土的化石，讓人來到台南就能認識台灣，產生認同。

露珍怡說，此次展出澳、台原住民設計師及藝術家創作的作品，展現個人與土地，族群與當代身分連結，她很感謝台灣原住民族藝術家，期待加強彼此原住民文化交流，深化澳、台情誼。