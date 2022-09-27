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台南防疫、敬老健保福利金「不排富」65歲以上可領3千

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市議員蔡育輝（右）不滿市府公布的老人健保福利津貼補助「排富」，違反政黨協商，社會局長陳榮枝表示市長已同意全面發放。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝（右）不滿市府公布的老人健保福利津貼補助「排富」，違反政黨協商，社會局長陳榮枝表示市長已同意全面發放。記者吳淑玲／攝影

市府昨宣布9月29日發放防疫津貼與重陽敬老暨健保福利金，國民黨議員蔡育輝今在議會質詢時不滿「排富」，指依照政黨協商結論是不排富，但市府公布的結果卻是排富，要求社會局長陳榮枝到議會說明，社會局長陳榮枝表示市長同意依照政黨協商辦理，原排富的3萬3千多人都發放，增加約3千多萬元預算，總計28萬多名65歲以上長輩至少都可領到3千元。

南市針對長者、未滿6歲之嬰幼兒、經濟弱勢，及其他具備社會救助資格民眾，發放防疫補貼金每人至少1千元，預計發放約51萬人，另長者部分將發放重陽敬老金1千元，並加碼健保福利金符合資格者可領取1千元（所得率12%以上不發放）

老人健保福利金「排富」，引發蔡育輝不滿，下午議會審查警察局預算時，要求社會局長陳榮枝前來說明，否則要清點人數，蔡育輝出示台南市議會111年度政黨黨團協商第2次會議紀錄，8月26日下午1點由議長郭信良主持 ，協商台南市防疫津貼及健保福利津貼發放事宜，決議今年防疫津貼補助不排富，65歲以上老人健保福利津貼補助，今、明年不排富，另從2024年至2026年逐年編列全部金額，且比照其他5都採有條件排富。

社會局長陳榮枝到議會表示，市長黃偉哲同意依照政黨協商決議，今年65歲以上長輩（扣除身心障礙中低收有5萬多人健保全額補助），約有28萬多人，敬老金和健保福利金預算約14億多元，加上防疫補貼金預計發放51萬人，預算約5.1億元，長輩至少都能領到3千元。

社會局表示，防疫補貼金與重陽敬老禮金暨健保福利金，均不需民眾自行提出申請，就原先已符合資格的低收入戶、中低收入戶、身心殘障者等經濟弱勢對象、領有敬老禮金之65歲以上、55至歲原住民，及8月31日前已設籍於台南市且領有零至2歲育兒津貼，或托育補助之幼兒，29日將直接匯入金融帳戶；因故無法提供帳戶的受補助對象，將另外由區公所通知領取現金。

教育局說，2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼金發放對象者，也將於29日直接匯款至家長帳戶；非帳戶匯款者，則由幼兒的父母或監護人，於9月29日至10月28日至指定地點領取，領取地點將於9月28日前寄送通知單。

國民黨台南市議員蔡育輝表示市府宣布防疫津貼及健保福利津貼9月29日入帳，違反政黨協商不排富的決議。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝表示市府宣布防疫津貼及健保福利津貼9月29日入帳，違反政黨協商不排富的決議。記者吳淑玲／攝影

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