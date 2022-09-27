好消息 南市重陽敬老及健保福利金29日入帳

台南市長黃偉哲今上午前往柳營區探視102歲人瑞吳擇清，除親贈市府重陽禮金1萬元、防疫補貼1千元及賀禮，並代頒總統府與衛福部聯名致贈的金鎖片等賀禮，市府說，今年因疫情影響，南市府除發放重陽敬老禮金1千元外，再加碼發放健保福利金1千元，將於本月29日直接匯入帳號。

重陽節將至，黃偉哲上午由社會局長陳榮枝、柳營區長陳玉惠等人，拜訪柳營區人和里102歲吳擇清，黃除親贈市府重陽禮金1萬元及防疫補貼1千元和純羊毛被外，並代頒總統府衛福部聯名致贈的金鎖片，祝福長輩重陽九九，福壽長久。

身體硬朗的吳擇清開心看到黃偉哲一行人到來，還牽著平日代步的自行車。吳表示，長壽之道就是三餐正常，早睡早起，作息規律，偶而藉由牌藝與親友交流，持續活動保持身心健康。

黃偉哲表示，目前南市長照服務涵蓋率、一國中學區一日照布建完成率及社區照顧關懷據點服務涵蓋率等政策，都是六都第一，市府團隊會打造台南成為溫暖幸福、宜居樂居城市。

社會局指出，今年因受疫情影響，南市府除發放重陽敬老禮金1千元外，再加碼發放健保福利金，符合資格者可領取重陽敬老暨健保福利金共2千元，將於29日直接匯入帳號。

針對無法匯款長輩，將由戶籍所在地區公所里幹事協助親送或通知領取。若有任何問題請聯繫戶籍所在地區公所、或洽社會局老人褔利科專線（06）2982617或2991111轉6538、8353查證。

柳營公所說，吳阿公目前四代同堂，孫女婿謝惠雄是南市府交通局主任秘書，102歲不僅步履穩健，還能騎腳踏車。