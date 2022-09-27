汙水再生供應半導體 台南安平再生水南科配水池將完工

台南市長黃偉哲今天視察即將完工的安平再生水廠新建工程南科配水池工區，他表示，本月19日台積電南科再生水廠通水，開啟工業廢水再生使用的新頁，南市府擘畫的水資源發展藍圖，率全國之先將生活汙水再生利用，導入高科技產業晶圓、或高階製程使用，為水資源運用奠定永續新里程。

水利局表示，透過再生水計畫推動，全期完工後，永康、安平及仁德3座再生水廠，每天可供應6.3萬噸再生水給產業調配使用，穩定區域水資源供給，讓水資源回收中心名副其實地成為都市的小水庫，也讓南市產業有穩定優質的產業用水源。

水利局指出，其中安平再生水興建計畫克服管線施工的困難，埋設總長度約24公里長的輸水管線，管線工程跨越6河段、途經5行政區，在COVID-19疫情肆虐期間，排除萬難完成90%施作長度。

市府表示，南科配水池採高階處理設計，興建3萬7500m3池槽容積，可穩定提供24小時緩衝供水能力，同時去除尿素汙染物能力達5ppb等級(10億分之5濃度值)，穩定提供達超純水等級製程用水，符合半導體製程對水質要求的高標準，讓產業製程精密度與安全度提高，成為產業競爭力重要一環。

面對極端氣候挑戰，降雨枯豐差距擴大，水資源開發與利用需朝多源與永續發展，台南市政府積極推動汙水再生計畫，中央與地方攜手合作，投入約36億元，興辦安平再生水計畫。今天由水利局副局長詹益欽簡報，黃偉哲感謝工程人員辛勞，也期盼工程順利完工，讓汙水處理及再生工程能雙頭併進，穩定產業用水，並能促進環境永續發展。