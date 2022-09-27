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善心人士捐地120坪 雲林斗南靖興社區活動中心揭牌啟用

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右四）今參加斗南鎮靖興活動中心揭牌啟用。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右四）今參加斗南鎮靖興活動中心揭牌啟用。記者黃于凡／攝影

雲林縣斗南鎮靖興活動中心土地面積120坪全由地方熱心公益人士捐贈，2020年落成，但內部空蕩蕩缺乏設備，縣府再次補助300萬元，充實內部裝修及設施設備，今年6月完工，縣長張麗善今揭牌啟用，百名靖興里民到場參加，對新的活動中心充滿期待。

縣長張麗善說，靖興活動中心斥資2200萬元在2020年完工，包括前瞻計畫1800萬元、縣府自籌300萬元、公所自籌100萬元，去年已取得使用執照，但只蓋好了建築物本體，內部空蕩蕩、缺乏設備，在議員蔡東富爭取下，縣府再次補助300萬元，增設冷氣、廚房、桌椅等設施設備。

地主林錫鴻說，當初10兄弟分家，有許多畸零地無法處理，在2016年擔任社區發展協會總幹事時，發現社區缺乏遮風避雨的活動中心，便與兄弟討論，有意將地捐給政府，作為靖興里興建活動中心用地，沒想到10兄弟異口同聲的答應了，「留德不留財」促成美事。

靖興里長蔡永松說，早期靖興里沒有集會場所，只能在廟埕辦活動、搭帆布，感謝熱心人士捐地、政府經費挹注，才能完成靖興第1間的3層樓活動中心，1樓有長青食堂，2樓成立關懷據點，每周二舉辦活動，3樓則為日照中心，但因社區缺乏經驗、專業人才，未來會委外發包，所有里民都對新的活動中心充滿期待。

善心人士捐地120坪，促成雲林縣斗南鎮靖興活動中心落成，百人到場參加揭牌啟用活動。記者黃于凡／攝影
善心人士捐地120坪，促成雲林縣斗南鎮靖興活動中心落成，百人到場參加揭牌啟用活動。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右五）今參加斗南鎮靖興活動中心揭牌啟用。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右五）今參加斗南鎮靖興活動中心揭牌啟用。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮靖興活動中心揭牌啟用，縣長張麗善（右二）到場感謝地主。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮靖興活動中心揭牌啟用，縣長張麗善（右二）到場感謝地主。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮靖興活動中心揭牌啟用，縣長張麗善（右四）到場揭牌。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮靖興活動中心揭牌啟用，縣長張麗善（右四）到場揭牌。記者黃于凡／攝影

張麗善 議員 廚房 雲林

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