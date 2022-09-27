善心人士捐地120坪 雲林斗南靖興社區活動中心揭牌啟用

雲林縣斗南鎮靖興活動中心土地面積120坪全由地方熱心公益人士捐贈，2020年落成，但內部空蕩蕩缺乏設備，縣府再次補助300萬元，充實內部裝修及設施設備，今年6月完工，縣長張麗善今揭牌啟用，百名靖興里民到場參加，對新的活動中心充滿期待。

縣長張麗善說，靖興活動中心斥資2200萬元在2020年完工，包括前瞻計畫1800萬元、縣府自籌300萬元、公所自籌100萬元，去年已取得使用執照，但只蓋好了建築物本體，內部空蕩蕩、缺乏設備，在議員蔡東富爭取下，縣府再次補助300萬元，增設冷氣、廚房、桌椅等設施設備。

地主林錫鴻說，當初10兄弟分家，有許多畸零地無法處理，在2016年擔任社區發展協會總幹事時，發現社區缺乏遮風避雨的活動中心，便與兄弟討論，有意將地捐給政府，作為靖興里興建活動中心用地，沒想到10兄弟異口同聲的答應了，「留德不留財」促成美事。