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甩疫情陰霾 全國華宗盃排球錦標賽10月1日登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
甩疫情陰霾，第43屆全國華宗盃排球錦標賽10月1日至4日登場。記者謝進盛／攝影
甩疫情陰霾，第43屆全國華宗盃排球錦標賽10月1日至4日登場。記者謝進盛／攝影

甩開疫情陰霾，全國第43屆華宗盃排球錦標賽將於10月1日至4日登場，預估將有來自全國逾5000名選手湧入，熱鬧可期。

這次賽程安排在學甲國中、學甲區綜合體育館、東陽國小、學甲國小、曾文農工等5個場地開打，自國小組至社會組將進行16個組別賽事，有來自全國19個縣市340隊共5623名隊職員參與盛會，台南市政府體育局、學甲區公所上午在學甲區綜合體育館辦理行前記者會，市長黃偉哲等人出席。

黃偉哲說，華宗盃排球賽，與和家盃、永信盃、媽祖盃等賽事並列全國4大排球盃賽，是國內四大排球經典賽事之一，也是學甲區特色體育活動，邀請全國球迷，一同到學甲看比賽、遊台南，感受古都熱情及球賽魅力。

台南市政府文化局結合藝術進區系列展演，於10月1日至2日晚間7時，在學甲慈濟宮安排「奇幻馬戲-島嶼怪誌貓將軍」及「小橘子樂團」等演出。賽事首2日大會在華宗公園設置多元化特色攤位，包含運動體驗、特色伴手禮及在地農特產，並結合虱目魚節集章兌獎活動，推廣在地特色。

體育局長陳良乾表示，本屆賽事周邊活動豐富，為了讓來自全國各地的排球選手能深刻體驗臺南的美，體育局與觀光旅遊局及學甲區公所共同規劃選手觀光列車，讓選手能在賽後遊覽學甲及周邊觀光景點，包含七股鹽山、水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田等，希望給全國各地的排球選手更好的賽事經驗。

體育局表示，凡於賽事期間在現場於FB或IG打卡標記「#111年全國第43屆華宗盃排球錦標賽」並拍照上傳，即可至服務台兌換精美小吊飾1枚。

甩疫情陰霾，第43屆全國華宗盃排球錦標賽10月1日至4日登場，市長黃偉哲（中）邀請各地遊客來參與。記者謝進盛／攝影
甩疫情陰霾，第43屆全國華宗盃排球錦標賽10月1日至4日登場，市長黃偉哲（中）邀請各地遊客來參與。記者謝進盛／攝影
甩疫情陰霾，第43屆全國華宗盃排球錦標賽10月1日至4日登場，市長黃偉哲（中）邀請各地遊客來參與。記者謝進盛／攝影
甩疫情陰霾，第43屆全國華宗盃排球錦標賽10月1日至4日登場，市長黃偉哲（中）邀請各地遊客來參與。記者謝進盛／攝影

排球 體育 台南

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