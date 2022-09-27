國中沒畢業到台東養黑蜆被笑傻 而今黑蜆回銷日本

雲林文蛤養殖業者李威儒，9年前去日本觀光發現日本黑蜆口味鮮甜，買3公斤返台育苗成功，並在眾人嬉笑「空仔」聲中，到台東買地搬土填沙開闢「黑蜆養殖場」，至今養殖魚蝦、黑蜆未收成前即被訂購一空，黑蜆還回銷日本，友人稱他「台灣黑蜆達人」，他則謙稱「沒讀書、只會育苗這本事！」

47歲李威儒表示，雲林老家從阿公時代就開始養文蛤，他從小不愛讀書，國二時父親就說「不讀書就學技術」，從此帶他養文蛤、白蝦，學習如何繁殖、培育文蛤苗，並以此職逾30年。

李威儒笑著說，9年前去日本觀光，品嘗餐廳黑蜆湯口味鮮甜，隔天利用自由行，到東京著名築地市場尋找，買3公斤黑蜆想帶回台灣育苗，當時也不知道能否帶回來，沒想到海關都沒阻擋，後來才知道當年貝類未管制。

他說，培育黑蜆苗很辛苦，育苗須分區、定時餵食，每區每15分鐘要觀察1次，確認蜆苗健康，那段時間幾乎連續2周沒辦法睡覺，幸運的是，帶回來的黑蜆經2期培育，成功在台繁殖、成長。

李威儒指出，黑蜆品質好、養殖環境很重要，6年前看中台東知本海邊有純淨無染深層海洋水，搭配山泉、伏流水，可惜海邊礫砂不適合養蜆，幾經考慮後，他以愚公移山精神整地、挖土並購買400萬元養殖沙填池以利養殖，記得當年不少朋友都笑他傻子、空仔，而今看來當年堅持是對的。

「感謝老天爺賞飯吃！」李威儒說，養殖黑蜆搭配虱目魚、白蝦混養，為達到真正有機無汙染，養殖不餵飼料，以生魷魚醬「以肉養肉」，透過食物鏈循環經濟，搭配台東好山好水，讓白蝦、虱目魚、黑蜆更加肥美，也讓消費者回味無窮、不斷回購。