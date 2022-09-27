嘉義市加碼自購流感疫苗 這3類市民也能免費打

秋冬為流感好發季節，邊境也將開放，嘉義市政府今宣布備妥公費四價流感疫苗，10月1日開打，並擴大讓未符合公費接種條件的市民，也能免費打，包括身障者、登記在案的托育人員、國中小到五專教職員。

衛生局指出，流感疫苗備妥10萬劑，第一階段10月1日起開放6類對象接種，為65歲以上與住長照機構者；孕婦及有6個月內嬰兒的父母；滿6月以上至國小入學前幼兒；國小到高中職及五專學生；幼園和托育機構人員；重大傷病或19到64歲有慢性並、罕病、BMI大於30。第二階段11月1日起，開放50到64歲接種。

衛生局表示，10萬劑其中3000劑，是市府自購，擴大接種對象，為領手冊的身障者、登記在案的托育人員、國中小到五專教職員，也皆10月1日開打。

至於接種方式，市府和77間醫療院所合作，當流感疫苗合約院所，並由5家醫院到社區開94場次接種服務，也委託陽明醫院等將進入校園幫師生打。

此外，市府自費採購6000劑肺炎鏈球菌疫苗，提供市民滿65歲、50到64歲有慢性病者，未曾接種者都能免費打，而非設籍嘉市者，須年滿71歲且未曾接種過，才可打全國公費肺炎鏈球菌疫苗。

衛生局今舉行公費流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗同步開打儀式，衛生局表示，經詢問中央，這兩款疫苗，加上新冠肺炎疫苗，總共3針，能同一時間、分開部位施打。

疾管署南區管制中心副主任陳紫君稱讚，嘉市去年流感疫苗，學齡前幼童的涵蓋率全國第1，此次也自購疫苗，把有必要接種的族群補起來。