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阿里山遊樂區10月換「秋裝」 舉辦享林同樂會

中央社／ 嘉義縣27日電

歡慶10月及阿里山國家森林遊樂區即將換「秋裝」，從鬱蔭深綠轉換成繽紛色彩，嘉義林管處10月初舉辦「享林同樂會」，有氣球秀、魔術表演、現場演唱，邀大家一起同樂。

林務局嘉義林區管理處今天發布新聞稿表示，10月1日、2日將在阿里山森林遊樂區香林服務區辦理「享林同樂會」，有神奇的氣球秀、魔術表演、中國戲法和人入大氣球互動的同樂表演，還有「加爾文Garvin」及「西西Ceci」現場演唱。

嘉義林管處表示，時序已入秋，阿里山森林遊樂區已從鬱蔭深綠，逐漸轉換成繽紛的色彩，秋季來阿里山還有機會看到雲海、雲瀑壯麗的景象。

嘉義林管處表示，香林服務區一系列活動現場免費開放觀賞，還有販售在地美食，更有豐富的自然生態及林業文化等著大家來尋寶，活動詳情請見阿里山國家森林遊樂區臉書粉絲專頁。

阿里山 森林遊樂區 嘉義

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