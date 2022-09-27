更生人創業失敗「失望卻從不絕望」 越低谷迎新生

家住雲林的58歲藥癮更生人阿火（化名）出監後謀職不順，創業經營早餐店卻又受疫情影響生意而慘淡收場，多重生活壓力下，他尋求專業建議，終於找到廠務助理一職並穩定就業中，重振信心。

阿火說，過去自己年少輕狂，多次進出監獄，今年初假釋出獄後，自我省悟為了讓家人放心，不能再走回頭路，洗心革面遠離以前的生活模式，不過始料未及的是更生人及中高齡身分，令他求職頻頻受阻，一度失去信心。

「山不轉路轉，路不轉人轉」阿火沒有放棄自己，努力湊足身上所有積蓄，開了人生第一家早餐店，結果疫情隨之爆發，很長一段時間的禁止內用措施衝擊上門人潮，未滿半年收攤。

阿火回憶，當時心境深感走投無路，所幸藉定期返雲林地檢署報到的機會，觀護人協助他參加駐點服務，經斗六就業服務中心服務員幫忙，沒多久便媒合到現在的職缺，令他喜出望外，相當感激老闆願意給機會，讓有心浪子回頭的他找到新生。

輔導阿火就業的人員說，他透過安穩雇用計畫，順利謀得工廠的廠務助理職務，他自己也相當珍惜得來不易的工作機會，分內工作提早結束，還會主動幫忙清掃工作，積極主動的工作態度深受主管肯定，也決定計畫期滿後續聘他留任。

勞動力發展署雲嘉南分署長程泰運說，藥癮更生人易被外界貼標籤，家庭、社會支持他們穩定工作，不僅能重建生活，也能減少再接觸毒品的機會。

就業服務中心透過安穩雇用計畫，推介雇主聘僱勞工做全時工作，滿2個月可獲僱用獎助1萬5000元，滿4個月再給1萬5000元；勞工就業滿2個月則可獲1萬元、滿4個月再獲1萬元，部分工時的勞工減半發給。據統計，近3年已成功幫雲嘉南地區3041名藥癮更生人重返職場。