雲林媽祖醫院全面推動病人安全 用藥安全最受關心

為響應建構病人安全，雲林縣中國醫藥大學北港附設醫院推出「病人安全週」，並選擇在醫院人潮最集中的區域展開宣導，今年以用藥安全和孕產兒安全為主題，由專業人員進行衛教，讓大家更了解如何讓自己在接受醫療過程中，獲得更大安全。

美國病人安全基金會（Patient Safety Awareness Week，PSAW）指出，病人參與是提升病人安全的重要角色；因此，衛福部和醫院評鑑暨醫療品質策進會，邀請全國各醫療機構每年9月辦理「病人安全週響應活動」，

今年病人安全週主軸為「孕產兒安全-把握關鍵，產除風險」、「用藥安全-避免用藥傷害」兩大主題，中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）為讓得導更全面，今天選擇在病人或家屬最集中的門診一樓大廳辦理宣導，透過現場的門診衛教講座、有獎徵答、社區據點活動，讓民眾了解病人安全訊息。

此外，院方也在官方網站、社群網站等平台，傳遞重要的病人安全訊息，進行員工、員眷、病人及病人家屬全方面推廣病安知重要性，讓醫病手牽手，提升病人安全文化。

媽祖醫院提供孕婦最優質的產檢服務、生產體驗及產後照護，透過有經驗豐富的專業醫療人員及溫馨就醫環境，提供安全和高品質照護，達到最安全的生產。用藥安全則提供藥物諮詢服務，透過藥師簡白口語、以服藥者角度給予解惑，指導民眾辨識藥品方式、說明正確用藥及藥品保存知識，讓「生病找醫師、用藥找藥師」、「找尋適合自己的家庭醫師、藥師做為健康顧問」，提升整體用藥安全、避免用藥傷害。