南市環局大利多 廚餘肥料尚好肥散裝5折大回饋

台南市環保局分享廚餘循環經濟成果，即日起以低於一般肥料市價5折，散裝販售城西廚餘高速發酵廠以生、熟廚餘製成的「尚好肥」肥料，機會難得，手腳要快。

散裝銷售基本單位為500公斤500元，有大量需求的民眾，請向環保局申請購買，等接獲環保局通知即可憑收據正本，自行到城西廚餘高速發酵廠載運。

對肥料需求量較小的民眾，可至南市東區藏金閣（府東街41巷6號）購買2公斤小包裝尚好肥，1包30元，4包優惠價100元，用於盆栽，植物頭好壯壯、花卉鮮麗。

環保局指出，尚好肥是全國第1張環保機關以生、熟廚餘製成的肥料，也取得雜項堆肥肥料登記證。有機質：89.3%，全氮 (N)：5.0%，全磷酐 (P2O5)：1.6%，全氧化鉀 (K2O)：1. 1%。用於農作物、園藝植栽都適合。

環保局提醒，家戶廚餘回收，第一步請瀝乾水份，勿將骨頭、牙籤、吸管、塑膠繩、衛生紙、免洗筷等雜物丟入廚餘桶。樹葉、甘蔗皮、蔗渣、玉米葉、玉米梗、椰子殼、榴槤殼等環保局廚餘廠無法處理，請直接當垃圾投入垃圾車。

環保局先前開放免費申請最高500公斤散裝廚餘培養土，為新化廚餘高速發酵廠的產品，申請期限9月30日。因申請踴躍，估計需等候3個月以上，環保局將依申請先後，有餘裕量再通知前往領取。