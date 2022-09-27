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鯤鯓王平安鹽祭 祈福之旅受理中限額1000人
台南北門南鯤鯓代天府今年適逢建廟360周年，廟方與雲嘉南濱海國家風景區管理處辦理的鯤鯓王平安鹽祭11月12日將登場，台灣守護文創公司安排有2022平安鹽祭祈福之旅，限額1000名遊客，即日起至本月底受理報名。
台灣守護文創公司董事長陳仁昌說，南鯤鯓代天府素有「台灣王爺總廟」之稱，平安鹽祭活動今年邁入第18年，受到大批信眾與遊客歡迎，而2022鯤鯓王平安鹽祭，以「鹽」與「祈福」為核心，透過請鹽、祭鹽、謝鹽3大祈福儀式。
他指出，今年特別推出「平安鹽祭祈福包」，邀請民眾親自參與，透過參與鹽祭科儀、說明儀式意涵，了解台灣橫跨300多年的鹽歷史，以及體驗沿海居民代代相傳「順天、敬神、感恩、惜福」的生活文化和信仰。
陳仁昌表示，「平安鹽祭祈福包」，裡面包含在科儀現場會使用到的3項祈福聖物：請鹽招財能量晶球、祭鹽王爺祈福戰旗、謝鹽鎮宅平安瓦片，以及限量紀念品：李府千歲好日子紀念帽、建廟 360 代遠天長背包，讓民眾身負背包、頭戴紀念帽、手持祈福聖物，以出遊心情，參與祈福之旅，為自身及家人祈求平安。
他表示，這些祈福聖物都在今年平安鹽祭祈福包中，優待價1280元，限量1000份，遊客可本月底前預約，洽詢專線0800002006。
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