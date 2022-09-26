超暖！到宅為長輩吹長笛、法國號 嘉頌重奏團還送40張票

到宅為長輩演奏音樂，華山基金會嘉義市天使站今邀嘉頌重奏團吹奏長笛的毛䕒婧、法國號的黃聖中，到嘉市中風侯姓阿嬤及行動不便的張姓阿嬤家裡，替她們演奏，張婦聽到月亮代表我的心，還跟著哼唱；華山基金會指出，舒緩老寶貝身心壓力，讓他們重新得到能量。

華山基金會表示，侯姓阿嬤因中風，行動不便，除了每天居服員協助1小時散步外，大多時間都躺臥在床上，當連絡她時表達要到宅演奏，她原本有點排斥想婉拒，但老師們到場演奏後，阿嬤很開心、很感動，表示以前去教會時有聽過音樂演奏，但中風後，已很久都沒聽到這樣的音樂了。

獨居的張阿嬤則因曾動髖關節手術，行動困難，根本無法走出家門，當知道老師要為她演奏，心情很雀躍，臉上一直掛著笑容；當老師們演奏曲目「月亮代表我的心」，她還小聲地跟著哼唱。

華山基金會也指出，嘉頌重奏團是一群從世界各地回歸的音樂遊子組成，毛䕒婧畢業於紐約市立大學演奏碩士，目前是卡卡頌長笛合奏團團長、嘉頌重奏團公關；黃聖中畢業於輔仁大學音樂系，目前為嘉頌重奏團團員、號召法國號重奏團團長。

嘉頌重奏團10月1日將在嘉義市音樂廳舉辦「仙女與喇叭花」法國號、長笛與銅管男人共製音樂會，也為回饋社會，及關懷弱勢和孤老，捐贈華山基金會40張音樂會門票；華山基金會將帶久未踏出家門的老寶貝及義工們，一起聆聽及感受音樂的力量，撫慰心靈。