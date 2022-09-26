北港朝天宮媽祖盃馬拉松 有機會抽中純金媽祖

雲林縣北港媽祖盃全國馬拉松12月10日開跑，一開放報名就已吸引逾5千人報名，跑友熱情不受疫情影響，預估可破萬人，今年全馬路線稍有調整，延伸到土庫和大埤鄉，沿途可欣賞鄉野風光，路跑除可變裝更可有紅地毯星光大道，摸彩首獎是「純金媽祖」，朝天宮歡迎報名。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，媽祖盃全國馬拉松10年來，帶動宗教路跑風氣，保平安又保健康，今年第11屆將於12月10日開跑，今年分全馬組(42km)、半馬組(21km)、挑戰組(10km)與休閒組(5km)，今年全馬從北港抵元長鄉、土庫鎮再抵大埤鄉，路程稍有調整，讓選手邊跑邊感受雲林鄉村風光。

蔡咏鍀說，每年的活動最經典的是「純金媽祖」摸彩，尤其廟前老街的300公尺紅地毯朝聖大道，讓選手享有星光閃耀般體驗；沿途補給站有北港知名麵線糊、肉燥粿等精選小吃，也有元長鄉品牌的元進莊雞肉。伴手禮更大氣包含北港老字號品牌日興堂大餅、弘揚食品素肉乾、泰山美味十穀寶及愛之味分解茶。