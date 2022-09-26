嘉市列冊資源回收個體戶248人最長93歲 7成以上主收入是資收

嘉義市資源回收個體戶已列冊248人，超過77%將資收當主要收入，市府除了補助投保意外險，也與九華山地藏庵等團體補助物資，今在地藏庵廣場發給電風扇、300元禮金等。環保局表示，列冊盼提升資收人士的工作環境，另方面若被投訴髒亂等，也會裁罰。

市府指出，嘉市資源回收個體業者大多為獨居、年長、中低收戶或身心障礙等弱勢族群，列冊的248人，視為專職或主要收入來源者共192人；經分析，分為175名女性、73男性，年滿65歲以上共163人，中低收入戶26人，身心障礙者36人。

最年長的女性為93歲，男性也達90歲，據了解，鄰居都知道他們在做資收，會主動把資收品拿到他們居住地。

市府表示，民眾做資源回收換取收入，也是維護環境、支持環保的重要夥伴，正好嘉市的幅員特性，以列冊方式，市府來幫投保50萬意外險，提升工作環境，以往也辦餐會致謝、各界贊助生活物資；今年市府提供電風扇，九華山地藏庵提供300元禮金，普濟寺提供反光背心，文財殿、佛光山圓福寺也都贊助物資。

黃敏惠今天頒贈感謝狀給贊助物資的團體，她說，個體戶是資源回收體系中不可或缺的一員，但受到疫情造成全球經濟重創，近年回收價格低迷，個體戶收入銳減，但仍為社會默默付出，在第一線協助社區落實資源回收，齊心為嘉市打造優質生活環境。