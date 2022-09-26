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西螺果菜批發市場轉型 農委會允諾予以支持

中央社／ 雲林縣26日電

雲林縣西螺果菜批發市場為國內交易最大產地批發市場，因應新零售模式，西螺鎮公所提出設備修繕更新計畫，農委會主委陳吉仲今天同意予以支持，協助轉型現代化營運管理市場。

西螺鎮公所今天在西螺果菜批發市場召開「西螺果菜市場冷鏈物流專區營運設施設備計畫」記者會，陳吉仲和民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國等人出席。

為提升果菜批發市場服務品質，並因應新零售模式，西螺鎮公所欲改善交易場內燈光照明、用電設備汰換更新等，並在2年前向農委會農糧署遞計畫書爭取修繕經費，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，直到今年2月辦理可行性評估。

西螺鎮公所指出，第一階段初步盤點須修繕的硬體項目包括高壓變電站改善設備工程、LED燈遠端控制及設備管路工程、停車管理系統等，經費約新台幣6.47億元。

陳吉仲致詞時表示，西螺果菜批發市場是全國最大的產地批發市場，劉建國這幾年極力爭取市場的軟硬體設備，照顧雲林蔬菜專區的農民和照顧消費者確保農產品安全。

陳吉仲提到，西螺果菜批發市場已執行綠能太陽能板，可是照明設備和機電設備牽涉到安全，所需工程款7000多萬元，農委會予以支持。

陳吉仲說，最重要的是第二期工程，從冷鏈品質、農產品的提升，到用質譜儀快篩以及整個營運與未來通路，還有果菜剩餘資材做到淨零等，農委會將與西螺果菜批發市場團隊討論、規劃，盡快明年執行。

陳吉仲 農委會

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