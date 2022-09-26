快訊

獨／新光金二公主操盤 新光銀新總座大爆黑馬

表態拒上周玉蔻任何節目 她開第一槍：歡迎不分顏色響應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣調解績優人員今表揚 近三年案件成立率77％

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
服務年資達16年，榮獲內政部長獎的布袋鎮調解會主席謝福德（右2）。圖／嘉義縣政府提供
服務年資達16年，榮獲內政部長獎的布袋鎮調解會主席謝福德（右2）。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今天舉辦第38屆調解委員績優公所人員表揚，據縣府統計，調解案件以車禍為最大宗，近3年來讓1萬7808人免於來往司法機關的奔波，案件成立率約77％，縣長翁章梁表示，調解委員兼顧法律與情理，能對當事人做出最妥切、最合適的調解。

嘉義縣政府指出，108至110年每年受理約3855件調解申請，成立案件數平均2968件，成立率約77%，以每一案件至少2名當事人計算，近3年來至少讓1萬7808人免於來往司法機關的辛勞、壓力與奔波，而第38屆調解委員也已完成聘任，將在111年至114年在各鄉鎮市公所為民眾排難解紛。

翁章梁表示，調解工作已經行之有年，有效減輕司法體系的負擔，幫助民眾放下心中的石頭，還能讓法律服務延伸到鄉鎮，提高民眾使用的便利性，調解委員兼顧法律與情理，對當事人做出最妥切、最合適的調解，才有如此優異的成績。

民政處處長楊健人指出，本次獲得表揚的績優單位包含朴子市公所、民雄及水上鄉公所，績優人員獲得中央獎項者共17人；有服務年資達20年，榮獲行政院長獎的梅山鄉調解會主席沈昌原、協同調解達125件榮獲行政院長獎的縣議員陳柏麟、服務年資達16年榮獲內政部長獎的布袋鎮調解會主席謝福德等人。

而今年有3位委員同時獲得2項獎勵，為朴子市委院李玉美，服務年資20年，獲行政院長獎及獨任調解縣長獎；委員吳淑芳，服務年資20，獲行政院長獎、獨任調解縣長獎；水上鄉委員林春美，服務年資20年，獲行政院長獎、獨任調解縣長獎。

縣政府指出，在調解案件裡，車禍案件為最大宗，並邀請嘉義地院的庭長林中如主講「調解相關法令及法院辦理調解事件核定實務」，加強調解委員們相關法令的運用。

嘉義縣政府今天舉辦第38屆調解委員績優公所人員表揚。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天舉辦第38屆調解委員績優公所人員表揚。圖／嘉義縣政府提供
協同調解達125件，榮獲行政院長獎的嘉義縣議員陳柏麟。圖／嘉義縣政府提供
協同調解達125件，榮獲行政院長獎的嘉義縣議員陳柏麟。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁

延伸閱讀

嘉義好玩卡首度發行 推出12項嘉義縣山海平原旅遊熱點

嘉縣全民運聖火傳到基隆 翁章梁林右昌推「嘉基美食」

這些人瑞過得好幸福 翁章梁探訪贈重陽禮金

藍綠兩黨嘉縣長參選人搶青年選票 王育敏、翁章梁各拋政見

相關新聞

嘉義好玩卡首度發行 推出12項嘉義縣山海平原旅遊熱點

「嘉義好玩卡」首度發行啦！今天YouTuber默森夫妻現身嘉義縣政府，這幾日將搶先體驗好玩卡；默森夫妻說，趁機會帶著員工...

南市議會降會旗哀悼病逝副議長 30天內完成補選

台南市議會副議長林炳利今天凌晨在自宅病逝，市議會廣場的會旗降半旗3天，以表哀悼。依法要補選議長，民進黨團表示將協商再決定...

嘉義縣調解績優人員今表揚 近三年案件成立率77％

嘉義縣政府今天舉辦第38屆調解委員績優公所人員表揚，據縣府統計，調解案件以車禍為最大宗，近3年來讓1萬7808人免於來往...

西螺果菜市場設備老舊失修 陳吉仲承諾7000萬元大修繕

雲林西螺果菜市場是全台交易量最大的產地批發市場，1997年遷建至今設備已老舊，農委會主委陳吉仲今到西螺果菜市場參加新設冷...

嘉義縣首處社區心理衛生中心成立 出擊護民眾心理健康

嘉義縣第一處社區心理衛生中心今天於永在食安大樓2樓進駐揭牌，衛福部心健司長諶立中表示，社區心理衛生中心就是心理衛生所，個...

「習帝警報大響」南市參選人著軍裝 籲設全民國防專責機構

台灣基進台南黨部5名市議員參選人今著軍裝，呼籲台南市政府成立地方性的全民國防專責機構，訴求民選公職必須帶頭參與軍事訓練，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。