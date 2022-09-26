嘉義縣調解績優人員今表揚 近三年案件成立率77％

嘉義縣政府今天舉辦第38屆調解委員績優公所人員表揚，據縣府統計，調解案件以車禍為最大宗，近3年來讓1萬7808人免於來往司法機關的奔波，案件成立率約77％，縣長翁章梁表示，調解委員兼顧法律與情理，能對當事人做出最妥切、最合適的調解。

嘉義縣政府指出，108至110年每年受理約3855件調解申請，成立案件數平均2968件，成立率約77%，以每一案件至少2名當事人計算，近3年來至少讓1萬7808人免於來往司法機關的辛勞、壓力與奔波，而第38屆調解委員也已完成聘任，將在111年至114年在各鄉鎮市公所為民眾排難解紛。

翁章梁表示，調解工作已經行之有年，有效減輕司法體系的負擔，幫助民眾放下心中的石頭，還能讓法律服務延伸到鄉鎮，提高民眾使用的便利性，調解委員兼顧法律與情理，對當事人做出最妥切、最合適的調解，才有如此優異的成績。

民政處處長楊健人指出，本次獲得表揚的績優單位包含朴子市公所、民雄及水上鄉公所，績優人員獲得中央獎項者共17人；有服務年資達20年，榮獲行政院長獎的梅山鄉調解會主席沈昌原、協同調解達125件榮獲行政院長獎的縣議員陳柏麟、服務年資達16年榮獲內政部長獎的布袋鎮調解會主席謝福德等人。

而今年有3位委員同時獲得2項獎勵，為朴子市委院李玉美，服務年資20年，獲行政院長獎及獨任調解縣長獎；委員吳淑芳，服務年資20，獲行政院長獎、獨任調解縣長獎；水上鄉委員林春美，服務年資20年，獲行政院長獎、獨任調解縣長獎。