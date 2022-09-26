聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義縣調解績優人員今表揚 近三年案件成立率77％
嘉義縣政府今天舉辦第38屆調解委員績優公所人員表揚，據縣府統計，調解案件以車禍為最大宗，近3年來讓1萬7808人免於來往司法機關的奔波，案件成立率約77％，縣長翁章梁表示，調解委員兼顧法律與情理，能對當事人做出最妥切、最合適的調解。
嘉義縣政府指出，108至110年每年受理約3855件調解申請，成立案件數平均2968件，成立率約77%，以每一案件至少2名當事人計算，近3年來至少讓1萬7808人免於來往司法機關的辛勞、壓力與奔波，而第38屆調解委員也已完成聘任，將在111年至114年在各鄉鎮市公所為民眾排難解紛。
翁章梁表示，調解工作已經行之有年，有效減輕司法體系的負擔，幫助民眾放下心中的石頭，還能讓法律服務延伸到鄉鎮，提高民眾使用的便利性，調解委員兼顧法律與情理，對當事人做出最妥切、最合適的調解，才有如此優異的成績。
民政處處長楊健人指出，本次獲得表揚的績優單位包含朴子市公所、民雄及水上鄉公所，績優人員獲得中央獎項者共17人；有服務年資達20年，榮獲行政院長獎的梅山鄉調解會主席沈昌原、協同調解達125件榮獲行政院長獎的縣議員陳柏麟、服務年資達16年榮獲內政部長獎的布袋鎮調解會主席謝福德等人。
而今年有3位委員同時獲得2項獎勵，為朴子市委院李玉美，服務年資20年，獲行政院長獎及獨任調解縣長獎；委員吳淑芳，服務年資20，獲行政院長獎、獨任調解縣長獎；水上鄉委員林春美，服務年資20年，獲行政院長獎、獨任調解縣長獎。
縣政府指出，在調解案件裡，車禍案件為最大宗，並邀請嘉義地院的庭長林中如主講「調解相關法令及法院辦理調解事件核定實務」，加強調解委員們相關法令的運用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言