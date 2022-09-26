嘉義好玩卡首度發行 推出12項嘉義縣山海平原旅遊熱點

「嘉義好玩卡」首度發行啦！今天YouTuber默森夫妻現身嘉義縣政府，這幾日將搶先體驗好玩卡；默森夫妻說，趁機會帶著員工在嘉義縣員工旅遊，今天要前往新港板陶窯等景點，深度旅遊嘉義；縣長翁章梁說，現代人已習慣各種行動支付，好玩卡勢必是旅遊行業的必備發展

嘉義好玩卡，運用QR Code掃描後，顯示出推薦在地特色景點、美食、交通，首波推出12項旅遊產品，包括山區太平雲梯門票、達娜伊谷門票、鄒族文化體驗、優遊吧斯阿里山、阿里山森林遊樂區、觀景樓遊湖船票；平原區故宮南院門票、台灣好行故宮南院線、蒜頭糖廠、板陶窯、新港魅力商圈美食券；濱海區向禾休閒漁場。

翁章梁說，現代人已習慣各種行動支付，好玩卡勢必是旅遊行業的必備發展，今年首度發行的嘉義好玩卡串聯在地特色景點，以QR Code電子票證取代實體票券，遊客旅遊更加方便。