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嘉義好玩卡首度發行 推出12項嘉義縣山海平原旅遊熱點
「嘉義好玩卡」首度發行啦！今天YouTuber默森夫妻現身嘉義縣政府，這幾日將搶先體驗好玩卡；默森夫妻說，趁機會帶著員工在嘉義縣員工旅遊，今天要前往新港板陶窯等景點，深度旅遊嘉義；縣長翁章梁說，現代人已習慣各種行動支付，好玩卡勢必是旅遊行業的必備發展
嘉義好玩卡，運用QR Code掃描後，顯示出推薦在地特色景點、美食、交通，首波推出12項旅遊產品，包括山區太平雲梯門票、達娜伊谷門票、鄒族文化體驗、優遊吧斯阿里山、阿里山森林遊樂區、觀景樓遊湖船票；平原區故宮南院門票、台灣好行故宮南院線、蒜頭糖廠、板陶窯、新港魅力商圈美食券；濱海區向禾休閒漁場。
翁章梁說，現代人已習慣各種行動支付，好玩卡勢必是旅遊行業的必備發展，今年首度發行的嘉義好玩卡串聯在地特色景點，以QR Code電子票證取代實體票券，遊客旅遊更加方便。
文觀局長許有仁表示，搭配10月10日「2022國慶焰火在嘉義」，好玩卡也預計與蒜頭糖廠五分車合作推出，「最快與最慢的連結五分車接高鐵國慶」限量商品3000套，前300套，還有限量買一送一的好康優惠，正式上線日期將視蒜糖通車日期而定。
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