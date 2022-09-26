南市議會降會旗哀悼病逝副議長 30天內完成補選

台南市議會副議長林炳利今天凌晨在自宅病逝，市議會廣場的會旗降半旗3天，以表哀悼。依法要補選議長，民進黨團表示將協商再決定參選事宜；國民黨團表示，將與無黨聯盟協商共推人選。

台南市議員任期雖然僅剩2個半月，但依台南市議會組織自治條例規定，仍需在30天內完成補選，因此市議會正籌辦補選事宜。

國民黨團發言人蔡育輝表示，黨團會先內部協商推出人選，再與無黨聯盟黨團協商，無黨聯盟總召林阳乙表示，他不尋求連任，對其他參選人影響最小，認為自己是最適當人選。民進黨團總召劉米山說，將協商再確定參選事宜。

市議會表示，議長郭信良一早接獲林炳利過世訊息，即前往關心，市議會廣場的會旗也降半旗3天，以表哀悼；議會也將盡全力協助家屬成立治喪委員會，妥善處理後續的喪葬事宜。

郭信良議長表示，副議長林炳利是連任6屆的資深議員，長期為地方爭取預算，積極建設地方，付出的心力有目共睹，深得民意支持。林炳利突然病逝讓議會同仁們都深感驚訝，也願他再無病痛，一路好走。