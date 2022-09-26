聽新聞
test
0:00 / 0:00
南市議會降會旗哀悼病逝副議長 30天內完成補選
台南市議會副議長林炳利今天凌晨在自宅病逝，市議會廣場的會旗降半旗3天，以表哀悼。依法要補選議長，民進黨團表示將協商再決定參選事宜；國民黨團表示，將與無黨聯盟協商共推人選。
台南市議員任期雖然僅剩2個半月，但依台南市議會組織自治條例規定，仍需在30天內完成補選，因此市議會正籌辦補選事宜。
國民黨團發言人蔡育輝表示，黨團會先內部協商推出人選，再與無黨聯盟黨團協商，無黨聯盟總召林阳乙表示，他不尋求連任，對其他參選人影響最小，認為自己是最適當人選。民進黨團總召劉米山說，將協商再確定參選事宜。
市議會表示，議長郭信良一早接獲林炳利過世訊息，即前往關心，市議會廣場的會旗也降半旗3天，以表哀悼；議會也將盡全力協助家屬成立治喪委員會，妥善處理後續的喪葬事宜。
郭信良議長表示，副議長林炳利是連任6屆的資深議員，長期為地方爭取預算，積極建設地方，付出的心力有目共睹，深得民意支持。林炳利突然病逝讓議會同仁們都深感驚訝，也願他再無病痛，一路好走。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言