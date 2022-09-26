嘉義縣首處社區心理衛生中心成立 出擊護民眾心理健康

嘉義縣第一處社區心理衛生中心今天於永在食安大樓2樓進駐揭牌，衛福部心健司長諶立中表示，社區心理衛生中心就是心理衛生所，個管師能主動出擊，進入社區中；衛生局志工林鳳珍說，工作上累積許多負能量，今天參加芳療情緒調節舒壓團體，讓身心獲得釋放，放鬆心情。

嘉義縣首處全新升級的社區心理衛生中心，位在永在食安大樓2樓，整合精神、心理、職能、護理、社工等團隊進駐，除辦公空間外，更設有多功能教室、諮商室、團體(職能)治療室、親子友善空間、園藝治療區。

諶立中表示，有了心理衛生中心後，個管師便能主動出擊，進入社區中，是守護民眾心理健康的重要基地，而且中心內，編列4位心理師，協助民眾心理健康等問題，提供諮詢服務，中心也能連絡嘉義縣的資源網絡，協助民眾取得所需的資源。

參與芳療團體治療的衛生局志工林鳳珍說，當把精油放在鼻前，深呼吸進去，就能把心中的壓力，釋放出來，感覺很清涼，也把工作累積的情緒，透過此方式，釋放出來。

縣長翁章梁說，生活中壓力，長期處於此狀況，可能對於身心造成很大的困擾，民眾若有相關心理問題，可撥打24小時免付費「1925依舊愛我」安心專線，將有專業人員提供協助，促進身心健康。

嘉義縣衛生局表示，嘉義縣依據精神衛生法規定，於民國85年在衛生局成立社區心理衛生中心，108至109年整合醫療院所及精神心理等專業資源，陸續於18鄉鎮市衛生所設置心理諮商站，近年爭取衛生福利部經費，將依山、海、屯分區，於114年前全縣陸續布建3處，就近提供服務。