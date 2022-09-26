「習帝警報大響」南市參選人著軍裝 籲設全民國防專責機構

台灣基進台南黨部5名市議員參選人今著軍裝，呼籲台南市政府成立地方性的全民國防專責機構，訴求民選公職必須帶頭參與軍事訓練，市長黃偉哲表示樂觀其成。

台南黨部主委、東區市議員參選人李宗霖說，中共武力併吞台灣的事態在20大前逐漸迫近，不僅是中央，連地方都必須正視全民國防的重要性。如今連拒簽「不投降書」的柯市府也成立「台北市全民國防教育中心」，認為台南市絕不可落於柯文哲之後，必須依全民國防教育法立刻採取行動，落實全民國防。

安南區議員參選人王明彥認為南市府可與民防組織如黑熊學院合作，以發揮總合效果。他也認為，市議會應配合市政府，編列預算成立全民國防教育專責機構，為未來遭大陸侵略的種種可能性未雨綢繆，同時面對天災人禍時都可以及時有減災和恢復基礎設施的能力。

南區、安平區市議員參選人陳嘉伶表示，縣市首長是在地的民防總隊指揮官，扮演非常重要的急難及戰時的指揮角色，烏克蘭的例子是最好的證明。大北門區議員參選人黃建昌則大力疾呼，年底選舉務必讓台灣基進五位最有衝勁、對於保衛台灣最有意識與行動力的青年戰士換血市議會，將力促台南成為全民國民教育之示範城市。