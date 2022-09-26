快訊

本土死亡突破萬人大關 7月大女嬰確診4日歿

許文龍口中真正「奇美的博士」 集團董事長廖錦祥25日辭世享壽85歲

台股慘跌340點收13,778點再破底 寫22個月新低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「習帝警報大響」南市參選人著軍裝 籲設全民國防專責機構

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣基進台南黨部5名市議員參選人今著軍裝，呼籲台南市政府成立地方性的全民國防專責機構。記者鄭惠／仁攝影
台灣基進台南黨部5名市議員參選人今著軍裝，呼籲台南市政府成立地方性的全民國防專責機構。記者鄭惠／仁攝影

台灣基進台南黨部5名市議員參選人今著軍裝，呼籲台南市政府成立地方性的全民國防專責機構，訴求民選公職必須帶頭參與軍事訓練，市長黃偉哲表示樂觀其成。

台南黨部主委、東區市議員參選人李宗霖說，中共武力併吞台灣的事態在20大前逐漸迫近，不僅是中央，連地方都必須正視全民國防的重要性。如今連拒簽「不投降書」的柯市府也成立「台北市全民國防教育中心」，認為台南市絕不可落於柯文哲之後，必須依全民國防教育法立刻採取行動，落實全民國防。

安南區議員參選人王明彥認為南市府可與民防組織如黑熊學院合作，以發揮總合效果。他也認為，市議會應配合市政府，編列預算成立全民國防教育專責機構，為未來遭大陸侵略的種種可能性未雨綢繆，同時面對天災人禍時都可以及時有減災和恢復基礎設施的能力。

南區、安平區市議員參選人陳嘉伶表示，縣市首長是在地的民防總隊指揮官，扮演非常重要的急難及戰時的指揮角色，烏克蘭的例子是最好的證明。大北門區議員參選人黃建昌則大力疾呼，年底選舉務必讓台灣基進五位最有衝勁、對於保衛台灣最有意識與行動力的青年戰士換血市議會，將力促台南成為全民國民教育之示範城市。

台灣基進 台南市選舉 2022大選

相關新聞

南市議會降會旗哀悼病逝副議長 30天內完成補選

台南市議會副議長林炳利今天凌晨在自宅病逝，市議會廣場的會旗降半旗3天，以表哀悼。依法要補選議長，民進黨團表示將協商再決定...

嘉義縣首處社區心理衛生中心成立 出擊護民眾心理健康

嘉義縣第一處社區心理衛生中心今天於永在食安大樓2樓進駐揭牌，衛福部心健司長諶立中表示，社區心理衛生中心就是心理衛生所，個...

「習帝警報大響」南市參選人著軍裝 籲設全民國防專責機構

台灣基進台南黨部5名市議員參選人今著軍裝，呼籲台南市政府成立地方性的全民國防專責機構，訴求民選公職必須帶頭參與軍事訓練，...

特勤部隊退役上士種菇 挺過「家破人亡」闖出一片天

特勤部隊退役上士林谷霖，歷經軍旅達12年後投入種菇，歷經「家破人亡」人生大坎，不被眼前險阻擊倒，與時俱進持續學習最新栽培...

「謝師圖卡牆」好耀眼 林金忠：所有政治人物都該重視

教師節將至，民進黨雲林縣黨部感念教師辛勞，今在縣黨部門口舉辦「謝師圖卡牆」活動，感謝教師在學生生命中無私奉獻，由縣黨部邀...

南市將閒置空地變停車場 改善南區停車位不足

台南市南區近年來發展迅速，已出現停車空間不足問題，交通局最近與國有財產署盤點區內閒置國有地，已達成共識，將闢建4處臨時停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。