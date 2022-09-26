劉櫂豪質疑重陽敬老加發200元食農券 台東縣府：沒為選舉
台東縣政府為推動永續健康食農計畫，由縣府編預算印面額200元食農券，上周起陸續發放全縣給65歲以上、近4萬名長者，鼓勵採購有機農產品，引發民進黨提名縣長參選人劉櫂豪質疑，這個時機點發放是否適宜。
劉櫂豪表示，鼓勵採購有機農產品是好事，但發放時機、發放方式是否適當，饒慶鈴和縣府團隊都必須面對，一個成熟政策不該選舉年才推出，要有長遠規畫、每年都要做，這也看得出來，為什麼政策推動後，會引發質疑、打上問號。
台東縣政府農業處長許家豪表示，縣府去年為振興經濟，爭取花東基金印有機券，鼓勵民眾到農會購買商品，達到一定金額即送有機券，因為回饋反應很好，縣府才決定編預算發放食農券。
「完全沒有選舉考量！」許家豪說，這次發放是結合九九重陽節，透過公開招標後，由縣農會整合台東各農會，讓領到食農券長者，可到各農會所屬超市購買有機農產品，農會也會成立有機專區鼓勵消費。
台東縣政府上周聯絡各村里長，協助發放食農計畫禮券，縣府製作各鄉鎮市65歲以上村里民名冊，請村里長在發放九九重陽禮金時，同步發放每人面額200元食農禮券，禮券限到農會超市購買有機農產品，認券不認人也不找零。
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