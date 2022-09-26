快訊

周玉蔻猛打蔣萬安、蔣孝嚴 恐讓陳時中陷「背後靈」危機

2022港姐出爐星二代林鈺洧奪冠 爸爸人稱「香港第一美男子」

台中市主計處女員工從頂樓摔落一樓停車場 無生命跡象送醫急救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秀出建照控競總是「超級大違建」 藍籲劉建國自行拆除

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨台北市議員參選人楊植斗今在記者會中提供建照，指控民進黨雲林縣長參選人劉建國的競選總部是大違建，籲劉建國自行拆除。
國民黨台北市議員參選人楊植斗今在記者會中提供建照，指控民進黨雲林縣長參選人劉建國的競選總部是大違建，籲劉建國自行拆除。

國民黨台北市議員參選人楊植斗出面指控，民進黨雲林縣長參選人劉建國涉在農地蓋競選總部，違法使用超過10年。劉競辦回應，合法承租，完全沒有變更或增建。楊植斗今在記者會中提供建照，指控劉建國的競選總部是大違建，籲劉建國自行拆除。

楊植斗指出，劉建國的發言人上周表示，競選總部是農地，但是「合法租賃」，但劉團隊問東答西，既然知道是農地，還違法使用，根本不適任當縣長。

楊植斗表示，現行規定，農地上只能蓋農舍，其建築基地不應超過農地面積的10%，而劉建國的競選總部面積超過數倍，根本是大違建。他提供公明路3號的建照指出，建物面積是82平方公尺，但從Google衛星圖計算，劉建國的競總面積至少300平方公尺，是超級大違建。

楊植斗表示，劉建國應該提供相關租賃資料，明明這塊建物只能租82平方公尺，為何10年來都使用那麼大的建物當總部，連合法租賃都是個騙局？呼籲劉建國趕快把競選總部拆了。

2022大選 台北市選舉 雲林縣選舉 劉建國 楊植斗 違建 農地

延伸閱讀

倒數60天決戰濁水溪 蔡英文總統：國民黨執政雲林失進步方向

農舍變競辦？楊植斗指控劉建國違法使用農地逾10年

【重磅快評】保密當保命 張善政輸小英、阿中、劉建國

論文封存至2024母校也驚呆 楊植斗嗆：劉建國出來打球

相關新聞

影／轟殭屍病毒！周玉蔻：沒把柯消滅於政壇 我不姓周

資深媒體人周玉蔻26日上午受訪時指出，支持周玉蔻是台灣非常正義光明的事情，沈慧虹是優秀的市長參選人，自己則是媒體表現優秀...

影／稱周玉蔻媒體霸凌 張淑娟一路哭進北檢：不認識蔣孝嚴

前中國小姐張淑娟不滿遭資深媒體人周玉蔻指稱，是國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴外遇開房間的對象，今天親赴北檢提告，不...

周玉蔻示愛陳時中 蔣萬安：小俩口談情說愛沒興趣 並贈8句成語

媒體人周玉蔻猛打國民黨北市長參選人蔣萬安DNA及其父親蔣孝嚴緋聞，民進黨參選人陳時中忙切割，周玉蔻今天在臉書中稱這是「放...

影／周玉蔻北檢追著張淑娟道歉 與王鴻薇互罵蟑螂老鼠

針對媒體人周玉蔻近期質疑國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世，並直指父親蔣孝嚴當年的緋聞女主角是前中國小姐張淑娟。張淑娟上午...

彭文正出現了！ 隔海錄影挺老師柯志恩

資深媒體人彭文正目前遭通緝在美國，他隔海獻聲錄影（https://www.youtube.com/watch?v=X-4...

影／張淑娟北檢提告 周玉蔻、王鴻薇互罵蟑螂老鼠

前中國小姐張淑娟因遭名嘴周玉蔻指稱，是國民黨台北市長參選人蔣萬安父親、蔣孝嚴的外遇、開房間的對象，張淑娟不滿名譽遭污衊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。