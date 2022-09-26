秀出建照控競總是「超級大違建」 藍籲劉建國自行拆除

國民黨台北市議員參選人楊植斗出面指控，民進黨雲林縣長參選人劉建國涉在農地蓋競選總部，違法使用超過10年。劉競辦回應，合法承租，完全沒有變更或增建。楊植斗今在記者會中提供建照，指控劉建國的競選總部是大違建，籲劉建國自行拆除。

楊植斗指出，劉建國的發言人上周表示，競選總部是農地，但是「合法租賃」，但劉團隊問東答西，既然知道是農地，還違法使用，根本不適任當縣長。

楊植斗表示，現行規定，農地上只能蓋農舍，其建築基地不應超過農地面積的10%，而劉建國的競選總部面積超過數倍，根本是大違建。他提供公明路3號的建照指出，建物面積是82平方公尺，但從Google衛星圖計算，劉建國的競總面積至少300平方公尺，是超級大違建。

楊植斗表示，劉建國應該提供相關租賃資料，明明這塊建物只能租82平方公尺，為何10年來都使用那麼大的建物當總部，連合法租賃都是個騙局？呼籲劉建國趕快把競選總部拆了。