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「謝師圖卡牆」好耀眼 林金忠：所有政治人物都該重視
教師節將至，民進黨雲林縣黨部感念教師辛勞，今在縣黨部門口舉辦「謝師圖卡牆」活動，感謝教師在學生生命中無私奉獻，由縣黨部邀請黨內成員，設計、印製謝師圖卡，有21名成員響應，一起張貼在縣黨部門口，為緊張的選舉氣氛注入一絲緩和、溫馨力量。
民進黨雲林縣黨部主委林金忠說，教育對每個人的影響都很深遠，無論是好的影響或壞的影響，所以這是所有政治人物都該重視的，所以縣黨部特別在教師節前，邀請黨部成員製作謝師圖卡，感謝教育的火車頭——教師，在教育路上負重前行。
雲林縣黨部表示，賴清德副總統曾說，老師是「最溫暖的英雄」，面對疫情挑戰，無數第一線教師的付出，耳後清晰的口罩印痕，代表著對學生最溫暖、最無私的奉獻，老師是孩子永遠的守護者，也是台灣最重要的防疫英雄。
黨部也說，蔡英文總統特別在今年教師節錄製賀詞，感謝每一位老師的付出，不但幫助孩子實現夢想，也在疫情影響下努力守護學生健康，並祝福所有老師「教師節快樂」，向老師們表達最大的祝福和感謝。
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