「謝師圖卡牆」好耀眼 林金忠：所有政治人物都該重視

教師節將至，民進黨雲林縣黨部感念教師辛勞，今在縣黨部門口舉辦「謝師圖卡牆」活動，感謝教師在學生生命中無私奉獻，由縣黨部邀請黨內成員，設計、印製謝師圖卡，有21名成員響應，一起張貼在縣黨部門口，為緊張的選舉氣氛注入一絲緩和、溫馨力量。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠說，教育對每個人的影響都很深遠，無論是好的影響或壞的影響，所以這是所有政治人物都該重視的，所以縣黨部特別在教師節前，邀請黨部成員製作謝師圖卡，感謝教育的火車頭——教師，在教育路上負重前行。

雲林縣黨部表示，賴清德副總統曾說，老師是「最溫暖的英雄」，面對疫情挑戰，無數第一線教師的付出，耳後清晰的口罩印痕，代表著對學生最溫暖、最無私的奉獻，老師是孩子永遠的守護者，也是台灣最重要的防疫英雄。