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南市將閒置空地變停車場 改善南區停車位不足

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市交通局與國產署合作，要把閒置空地設置停車場。圖／交通局提供
台南市交通局與國產署合作，要把閒置空地設置停車場。圖／交通局提供

台南市南區近年來發展迅速，已出現停車空間不足問題，交通局最近與國有財產署盤點區內閒置國有地，已達成共識，將闢建4處臨時停車場，預估可增加200餘席停車格位。交通局表示，為提升停車格位使用率及改善停車秩序，將導入收費管理機制。

市長黃偉哲表示，因應台86線快速道路全線開通，南區交通便利成為道路系統樞紐，市府刻積極推動相關公共建設及商業區開發，另南區擁有各式傳統市場、大台南觀光城、在地信仰中心生活商圈及國民住宅區，改善當地停車需求問題刻不容緩。

新建路停車場為南區活化國有土地為停車場的第1階段，市府持續與國財署合作盤點利用國有閒置土地闢建收費路外停車場，不但活化土地使用、紓解區域停車問題，也促進地方發展與改善市容環境。

交通局長王銘德指出，南區現有部分國有土地早期因區公所、里辦公處代管認養作臨時停車場，認養契約截止後，國產署暫無開發計畫成為閒置空地，因乏人管理導致場內停車秩序不佳、環境髒亂，致國產署架設圍籬不再開放，造成鄰近地區停車空間縮減，停車問題再度浮現。經交通局與國產署盤點明和公園、鹽埕北極殿、圖書館、鹽埕市場、永華國小、健康路綠洲公園周邊閒置土地，初步達成共識將可闢建4處臨時停車場，預估可以提供200餘席停車格位。

王銘德表示，第2階段將擴大闢建南區鹽埕北極殿生活圈周邊國有土地 (白雪段698地號、南華段103地號)，已洽國有財產署申請合作闢建平面臨時停車場計畫在案，預計11月中旬可完成停車場委外招商作業，初步規畫約可提供70餘席小汽車席位；另外，鄰近健康路綠洲公園的新興段277-1地號、鹽埕天后宮前天后段30、35地號也與國有財產署達成共識，將可提供150餘席停車格位，預計在明年上半年完成。

第3階段將再進一步評估鹽埕北極殿生活圈的停車需求，及滾動檢討鄰近周邊停車格位使用情形後，研議擴大新建路停車場範圍及白雪段694地號闢建平面臨時收費停車場的可行性，以提供民眾更便捷的停車空間。

停車場 黃偉哲

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