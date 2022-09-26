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台南市議會副議長林炳利癌逝 議會默哀1分鐘悼念

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議會副議長林炳利今天凌晨病逝，台南市各界惋惜與不捨。圖／台南市議會提供
台南市議會副議長林炳利今天凌晨病逝，台南市各界惋惜與不捨。圖／台南市議會提供

台南市議會副議長林炳利罹患癌症，經多次開刀有改善，最近病情惡化，今天凌晨過世，市長黃偉哲與市議會同仁獲知後深感不捨，今天市政總質詢前，默哀1分鐘。市長參選人謝龍介也在臉書表示惋惜，指林炳利25年來為南市貢獻很多，將令人懷念。

林炳利是在今天凌晨2時多過世，謝龍介在臉書上表示，傳出這起噩耗令人感到遺憾，今年上半年看到他，還精神奕奕，以為副議長經過化療，應該可以很快康復，沒想到竟然病情惡化。

謝龍介說，與林炳利認識30年，兩人年輕的時候就相識，對他病逝感到特別惋惜，副議長在台南政壇這麼多年，為安南區做出眾多貢獻，將令人懷念。

市議會同仁表示，之前林炳利經開刀及化療後，病情穩定，身體有改善，以為會復原，沒想到最近病情惡化，加上氣切，無法言語，且身體消瘦，令人不捨。

林炳利於1998年台南縣市合併前，當選台南市議員，縣市合併後再當選市議員，並連任3屆，本屆當選副議長，議會人員表示，林炳利不善言辭，但重然諾，很有義氣，為地方貢獻很多。

林炳利因身體不佳，之前已做好交棒，由安南區保安宮主委邱昭勝以無黨籍參選市議員。

台南市議會副議長林炳利今天凌晨病逝，議會舉行施政總質詢前默哀1分鐘以為悼念。記者鄭惠仁／攝影
台南市議會副議長林炳利今天凌晨病逝，議會舉行施政總質詢前默哀1分鐘以為悼念。記者鄭惠仁／攝影

台南 議員 謝龍介

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