鹽水道路中央補助逾6500萬元 未來市容添新象

內政部營建署前瞻計畫「提升路品質計畫」最新核定補助台南鹽水區6570萬元，市長黃偉哲今早前往武廟視察表示，市府注重南北區域均衡發展，相關建設可望明年底完成。感謝中央核定支持地方工程建設。

黃偉哲上午由鹽水區長陳文琪等人陪同，聽取工務局副局長陳世仁簡報，此次獲內政部營建署核定「台南市鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程」案，包括改善鹽水區核心道路金和路、北門路及武廟路，總長度約1443公尺、改善武廟前廣場鋪面約1580平方公尺、協調管線單位將天空纜線下地等。

陳世仁進一步說，此次計畫重新規畫鹽水區北門路及金和路停車空間、建置人行道、植栽綠美化、AC路面刨鋪、天空纜線下地等多元工程項目，打造鹽水武廟周邊人行環境、學校師生通學步道及改善廟前廣場，提供市民、學童及來訪遊客信眾舒適、安全環境，目前規畫經內政部營建署審查通過，即可接續辦理工程發包，預計明年改善完成。

市府表示，市長黃偉哲上任至今，在大新營地區道路建設約投入69.5億元，其中前瞻及路平等道路養護改善工程，鹽水、新營、柳營、東山、白河、後壁等區共投入約16億7065萬元，包含「東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫」、「新營區金華路及長榮路道路優質化工程」、「白河區林初埤小南海周邊觀光路線道路品質提升計畫」、「柳營區南95線及南108線道路優化工程」及「鹽水岸內糖廠影視基地發展計畫聯外道路改善」等計畫。