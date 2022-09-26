南瀛綠都心公園展新象 新營高中師生彩繪梅花鹿

台南市新營文化中心、南瀛綠都心公園、新營車站等處梅花鹿公共藝術長年日曬雨淋，褪色嚴重，經市府文化局日前邀請藝術家林坤銘帶領新營高中美術班學生，一起為8隻梅花鹿彩繪穿新衣，呈現新氣象。

市府文化局科長楊馥菱表示，這次商請林坤銘攜手新營高中7名美術班學生張綺軒、張譯丹、張純嘉、吳宛芝、沈麗玲、黃子宸及高嘉音，在校長楊輝杰支持及指導老師吳佩娟帶領，讓學生發揮創意，創造地方景觀新亮點。

學生們說，很開心參與集體彩繪梅花鹿，透過公共藝術參與表現，能讓自己作品永久駐足於公共空間，讓路過的民眾能時常看到自身的創作，是十分難能可貴學習經驗。

林坤銘並與學生從鹿隻修繕討論到繪製，歷經創作理念、設計構圖、調漆、上色技巧指導等，共花費近2周時間，教學相長獲益良多。