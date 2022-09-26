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南瀛綠都心公園展新象 新營高中師生彩繪梅花鹿

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營高中師生彩繪梅花鹿，南瀛綠都心公園展現新氣象。圖 ／新營文化中心提供
台南新營高中師生彩繪梅花鹿，南瀛綠都心公園展現新氣象。圖 ／新營文化中心提供

台南市新營文化中心、南瀛綠都心公園、新營車站等處梅花鹿公共藝術長年日曬雨淋，褪色嚴重，經市府文化局日前邀請藝術家林坤銘帶領新營高中美術班學生，一起為8隻梅花鹿彩繪穿新衣，呈現新氣象。

市府文化局科長楊馥菱表示，這次商請林坤銘攜手新營高中7名美術班學生張綺軒、張譯丹、張純嘉、吳宛芝、沈麗玲、黃子宸及高嘉音，在校長楊輝杰支持及指導老師吳佩娟帶領，讓學生發揮創意，創造地方景觀新亮點。

學生們說，很開心參與集體彩繪梅花鹿，透過公共藝術參與表現，能讓自己作品永久駐足於公共空間，讓路過的民眾能時常看到自身的創作，是十分難能可貴學習經驗。

林坤銘並與學生從鹿隻修繕討論到繪製，歷經創作理念、設計構圖、調漆、上色技巧指導等，共花費近2周時間，教學相長獲益良多。

新營文化中心說，這次重新彩繪8隻梅花鹿，有化身上班族的「忙鹿」，也有偽裝的「長頸鹿」，以及妝點了日本傳統圖騰樣式、牡丹、蘭花及天空色彩的梅花鹿，還有幻想成為天上飛鳥的鹿，透過年輕人運用豐富的色彩及大膽創意，為綠地空間妝點新的活力風貌。

台南新營高中師生彩繪梅花鹿，南瀛綠都心公園展現新氣象。圖 ／新營文化中心提供
台南新營高中師生彩繪梅花鹿，南瀛綠都心公園展現新氣象。圖 ／新營文化中心提供

公共藝術 台南

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