嘉縣全民運聖火傳到基隆 翁章梁林右昌推「嘉基美食」

今年全民運動會在嘉義縣舉辦，聖火今天傳遞到基隆，嘉義縣長翁章梁將聖火主火傳給基隆市長林右昌，接著兩人一起喝咖啡、介紹兩地特色美食淵源，象徵選手共創佳績，展現全運會城市團結精神，提倡全民運動風氣。

聖火今天下午抵達基隆國門廣場時，全民運吉祥物「太陽Q寶寶」搭配主題曲太陽之都表演，基隆市則安排在地長興呂師父龍獅團龍獅表演，林、翁還一起射箭比試，鼓勵並祝福選手共創佳績。

聖火交接會現場，林右昌與翁章梁共同推出「嘉基美食」，包括「馬到成功（基隆馬路醬、嘉義馬告香腸）」、「活力營養（基隆營養三明治、嘉義布袋卡拉蝦）」、「爆炸好運（基隆米香、嘉義奮起湖米香）」、「麻吉＋與你一起努力（基隆芋泥球、嘉義朴子麻糬棟）」、「肉肉團結（基隆油浸肉圓、嘉義溪口火雞肉條）」、「成績火紅（基隆紅燒鰻魚羹、嘉義阿里山紅茶）」。

林右昌說，今年7月他率隊到嘉義縣參訪，翁章梁分享咖啡產業、縣政治理經驗和願景。翁為了推廣全民運，率運動員從嘉義拚到基隆宣傳，邀請民眾到嘉義參與運動盛會，促進當地觀光消費。

翁章梁表示，今年全民會10月8日到13日在嘉義縣登場，國慶煙火也在嘉義。嘉義縣政府規劃10月推出購物節，嘉義人用「請人客、辦喜事」的心情，歡迎大家來嘉義一起競技、看煙火。