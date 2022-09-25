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嘉縣全民運聖火傳到基隆 翁章梁林右昌推「嘉基美食」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
嘉義縣長翁章梁（右一）今天傳遞全民運聖火傳遞到基隆，交給基隆市長林右昌（左二），兩人共同宣傳全民運和推薦「嘉基美食」。圖／基市府提供
嘉義縣長翁章梁（右一）今天傳遞全民運聖火傳遞到基隆，交給基隆市長林右昌（左二），兩人共同宣傳全民運和推薦「嘉基美食」。圖／基市府提供

今年全民運動會在嘉義縣舉辦，聖火今天傳遞到基隆，嘉義縣長翁章梁將聖火主火傳給基隆市長林右昌，接著兩人一起喝咖啡、介紹兩地特色美食淵源，象徵選手共創佳績，展現全運會城市團結精神，提倡全民運動風氣。

聖火今天下午抵達基隆國門廣場時，全民運吉祥物「太陽Q寶寶」搭配主題曲太陽之都表演，基隆市則安排在地長興呂師父龍獅團龍獅表演，林、翁還一起射箭比試，鼓勵並祝福選手共創佳績。

聖火交接會現場，林右昌與翁章梁共同推出「嘉基美食」，包括「馬到成功（基隆馬路醬、嘉義馬告香腸）」、「活力營養（基隆營養三明治、嘉義布袋卡拉蝦）」、「爆炸好運（基隆米香、嘉義奮起湖米香）」、「麻吉＋與你一起努力（基隆芋泥球、嘉義朴子麻糬棟）」、「肉肉團結（基隆油浸肉圓、嘉義溪口火雞肉條）」、「成績火紅（基隆紅燒鰻魚羹、嘉義阿里山紅茶）」。

林右昌說，今年7月他率隊到嘉義縣參訪，翁章梁分享咖啡產業、縣政治理經驗和願景。翁為了推廣全民運，率運動員從嘉義拚到基隆宣傳，邀請民眾到嘉義參與運動盛會，促進當地觀光消費。

翁章梁表示，今年全民會10月8日到13日在嘉義縣登場，國慶煙火也在嘉義。嘉義縣政府規劃10月推出購物節，嘉義人用「請人客、辦喜事」的心情，歡迎大家來嘉義一起競技、看煙火。

基市府觀光及城市行銷曾姿雯處長說，基隆與嘉義都是靠山靠海的城市，美食小吃遠近馳名，更有豐富有趣的觀光景點，適合全家一起旅遊。

今年全民運動會在嘉義縣舉辦，嘉義縣長翁章梁（右）領隊今將聖火傳遞到基隆，交給基隆市長林右昌（左）。圖／基市府提供
今年全民運動會在嘉義縣舉辦，嘉義縣長翁章梁（右）領隊今將聖火傳遞到基隆，交給基隆市長林右昌（左）。圖／基市府提供
嘉義縣長翁章梁（中）今天傳遞全民運聖火傳遞到基隆，交給基隆市長林右昌（右），兩人共同推薦「嘉基美食」。圖／基市府提供
嘉義縣長翁章梁（中）今天傳遞全民運聖火傳遞到基隆，交給基隆市長林右昌（右），兩人共同推薦「嘉基美食」。圖／基市府提供
今年在嘉義縣舉辦的全民運聖火，今天傳遞到基隆。圖／基市府提供
今年在嘉義縣舉辦的全民運聖火，今天傳遞到基隆。圖／基市府提供
嘉義縣長翁章梁（中）今天傳遞全民運聖火傳遞到基隆，交給基隆市長林右昌（右），兩人共同推薦「嘉基美食」。圖／基市府提供
嘉義縣長翁章梁（中）今天傳遞全民運聖火傳遞到基隆，交給基隆市長林右昌（右），兩人共同推薦「嘉基美食」。圖／基市府提供
嘉義縣長翁章梁（右二）今天傳遞全民運聖火傳遞到基隆，交給基隆市長林右昌（右一），兩人一起射箭宣傳全民運。圖／基市府提供
嘉義縣長翁章梁（右二）今天傳遞全民運聖火傳遞到基隆，交給基隆市長林右昌（右一），兩人一起射箭宣傳全民運。圖／基市府提供
今年全民運動會在嘉義縣舉辦，嘉義縣長翁章梁（右）領隊今將聖火傳遞到基隆，交給基隆市長林右昌。圖／基市府提供
今年全民運動會在嘉義縣舉辦，嘉義縣長翁章梁（右）領隊今將聖火傳遞到基隆，交給基隆市長林右昌。圖／基市府提供

嘉義 翁章梁 林右昌

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