蘇貞昌視察台灣養牛產業發展 業者請求增設屠宰場

行政院長蘇貞昌今天下午抵雲林縣斗南芸彰養牛場視察台灣牛肉產業發展現況，台灣肉牛產業發展協會當面向蘇院長陳情，指台灣肉牛需求大增，目前雲林屠宰場已老舊，期待配合冷鏈系統建造一座現代化屠宰場，符合發展所需，蘇貞昌當場指示農委會主委陳吉仲全力配合。

蘇貞昌今天下午在雲林縣長參選人劉建國和農委會主委陳吉仲抵雲林縣斗南芸彰畜牛場視察，台灣肉牛產業發展協會理張志名指出，台灣肉牛需求大增，平均每人每年多吃約公斤牛肉，雲林目前畜養量也增到約八千頭，每年的屠宰量也從過去兩千多頭，增至目前約六千頭，占約國內16%僅次於善化。

張志名表示，目前雲林唯一屠宰場位於雲林肉品市場，屠宰設備已老舊，預估未來屠宰量需求達一萬頭，以目前的屠宰線已不敷使用，擴建已迫切，期待政府協助。目前雲林已發展畜養到屠宰到餐桌一條龍，在國際詞料大漲下，已請公賣公司協助酒粕替代，畜養情況良好，更以環保畜養，達到減標準。