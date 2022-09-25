蘇貞昌到嘉義東石視察 全台首座落花生乾燥中心設備

農委會主委陳吉仲今天下午4點多，陪同行政院長蘇貞昌到嘉義縣東石鄉余順豐花生觀光工廠，視察全台第一引進的落花生乾燥中心設備，聽取東石雜糧合作社經理余仁聖講解，過程中，蘇貞昌提問詳細了解設備運作流程。

陳吉仲表示，以前花生無法用機械乾燥，以往花生都在路上日曬，東石雜糧合作社是全台第一引進乾燥設備，花生乾燥後再搭配冷鏈，就不需害怕黃麴毒素，也將此設備運用到雲林地區。

東石雜糧合作社理事主席余兆豐在簡報中指出，東石雜糧生產合作社乾燥中心一次乾燥時間為36小時，處理量能4萬8千公斤（濕莢），處理可得乾豆莢2萬4千公斤（乾莢），每年可處理花生重量為1152萬公斤（濕莢），而每公頃6000公斤乾燥成本為6萬6090元。

雲林縣虎尾鎮是全台唯一可以申請路權去曬花生地區，但還是會遇到交通不便的問題，今年甚至發生有人刻意把花生推到水溝要行駛事件，對農民來講，是很大的損失。