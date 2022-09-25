新營醫院北門分院修建今辦謝土法會 10月啟用

衛福部新營醫院北門分院轉型整修工程歷時2年完工，今舉行謝土普度祈福法會，預計10月啟用，未來將成為台南市第一座多層級連續性長照服務機構。

謝土普度祈福法會，由台南市政府社會局長陳榮枝擔任主禮官，全程遵循古禮，莊嚴隆重，南鯤鯓代天府、溪底寮東興宮及二重港仁安宮共襄盛舉，透過法師祭祀祝禱，期盼在疫情嚴峻時期保祐全民平安。

社會局說，新營醫院北門分院自101年後閒置，市府向衛生福利部爭取經費進行建物整建及修繕工程，打造本市第一座多層級連續性的長照服務機構，啟用後一樓為居家醫療資源中心、餐飲服務中央廚房、一般日間照顧中心等為主；二樓做為失智症日間照顧中心、長期資源整合中心及失智症團體家屋等；三、四樓則為住宿式長照機構，透過單元照顧模式，提供溫馨空間。

經營管理團隊台灣元氣村長照社團法人引進日本照護設備、雲端智慧系統，整合醫療、長照、住民資訊，並推動台日長照人員跨國交流，期待轉型後成為政府推動長照服務的典範。

台南市長黃偉哲說，南市府及南市各部立醫院積極布建公立住宿式長照機構，於北門、六甲、新市、柳營、安定、玉井區建797床；民間私立長照法人分別於山上、永康、安南、白河、仁德、東山、新營、學甲、官田、南區，預計建1617床，公私計2402床新營醫院北門分院轉型啟用後，將使大北門地區長照服務更加完善，增加長照資源的可近性。